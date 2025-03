Der erste Grand Prix der neuen Formel-1-Saison steht. Für die Fahrer geht es nach Melbourne. So verfolgt ihr den Großen Preis von Australien live im TV, Livestream und Liveticker.

Mit dem Rennwochenende in Melbourne vom 14. bis 16. März beginnt die Formel-1-Saison 2025. Die zehn Teams haben bereits fleißig getestet und ihre neuen Rennwagen präsentiert, jedoch werden die Würfel erst in Australien fallen.

Traditionell ist das Rennen in Melbourne eines der ersten Rennen. Der anspruchsvolle Stadtkurs, der sich auf dem Albert City Park Circuit in Melbourne befindet, ist für seine schnellen Kurven bekannt.

Aufgrund der Zeitverschiebung müssen Motorsport-Fans in Deutschland allerdings früh aufstehen, um das volle Rennwochenende verfolgen zu können.

Doch es dürfte sich lohnen. Der Niederländer Max Verstappen geht nach seinem vierten Weltmeister-Titel im Vorjahr als Titelverteidiger an den Start. Ein besonderes Auge dürften die Forme-1-Fans auf Ferrari werfen.

Der italienische Traditions-Rennstall hat Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton unter Vertrag genommen, der fortan also an der Seite von Charles Leclerc in Rot fährt und in Melbourne zu seinem Debüt kommt.