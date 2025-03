Der Große Preis von Australien: Formel-1-Auftakt in Melbourne in der Übersicht:

Update, 16.03., 08:10 Uhr: Norris siegt in Melbourne vor Verstappen

Der Regen in Melbourne hat das Rennen kräftig durcheinandergewirbelt und für zahlreiche Spannungsspitzen gesorgt. Lando Norris wurde seiner Favoritenrolle zwar gerecht, doch sein Sieg war alles andere als einfach. In der Anfangsphase geriet der McLaren-Pilot zunächst unter Druck durch seinen Teamkollegen Oscar Piastri. Als der Regen einsetzte, rutschten beide gemeinsam von der Strecke – während Piastri viel Zeit verlor, konnte sich Norris noch einmal befreien. Er reagierte schnell und entschied sich folgerichtig für einen Boxenstopp auf Intermediates. Diese Entscheidung erwies sich als goldrichtig: Norris hielt seine Position an der Spitze, auch wenn es am Ende noch einmal eng wurde. Max Verstappen setzte ihn in den letzten Runden massiv unter Druck, doch der McLaren-Pilot behielt die Nerven und brachte den Sieg souverän ins Ziel.

