Das dritte Saisonrennen der Formel 1 im Jahr 2024 steht an. Die "Königsklasse des Motorsports" macht Halt in Melbourne. Wer überträgt Trainings, Qualifying und Rennen live im TV und Livestream und wo gibt es Liveticker?

"Do you come from a land down under?" Die Formel 1 ist beim dritten Rennen der Saison in Australien, genauer gesagt in Melbourne, zu Gast.

Nach den ersten beiden Rennen in 2024, gönnte sich der F1-Zirkus eine zweiwöchige Pause, die mit dem Wochenende in Albert Park beendet wird.

Als großer Favorit geht natürlich wieder Max Verstappen ins Rennen. Der Niederländer dominierte die Rundfahrten in Bahrain und Saudi-Arabien nach Belieben und scheint auf dem Weg zum nächsten WM-Titel zu sein.

Auch im vergangenen Jahr gewann der 26-Jährige das Rennen in Australien, das aufgrund mehrerer Unterbrechungen und Unfällen für reichlich Diskussionen sorgte.

Wann es am Wochenende losgeht, wer die Sessions live im TV und Livestream überträgt und wo es Liveticker gibt, hat ran zusammengefasst.