Hat Oscar Piastri seinen Angriff auf Lando Norris beim Formel-1-Rennen in Ungarn eine Runde zu früh lanciert? Der Australier hatte seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris in der vorletzten Runde in Kurve 1 angegriffen, war aber ein Stück zu weit hinten und konnte mit rauchenden Rädern gerade so eine Kollision vermeiden.

Dabei verlor er aber ein wenig an Zeit und konnte in der letzten Runde nicht noch einmal in Kurve 1 so hart attackieren.

Seinen Angriff bereut der WM-Spitzenreiter aber nicht: "Ich hatte das Gefühl, das war meine beste Chance", erklärt er. "Man will ja nie sagen: 'Ich hebe es mir für die nächste Runde auf', und dann ergibt sich diese Chance nie."

"Also dachte ich mir, ich versuche es wenigstens - und ja, hat eben nicht ganz gereicht." Denn dafür hätte er laut eigener Aussage ein oder zwei Zehntel näher dran sein müssen. "Und das hätte bedeutet, dass Lando einen Fehler hätte machen müssen."

Er sieht es ohnehin nicht so, dass ihn sein Verbremser einen weiteren Angriff kostete, denn die Lücke zu Norris konnte der Australier schnell wieder zufahren. Das Problem war ein anderes: "Auf sechs, sieben Zehntel ranzukommen war machbar - noch näher ran nicht mehr. Dafür hätte ich einen brandneuen Satz Softs gebraucht", sagt er.