"Immer liegt es an mir. Ich bin nutzlos", jammerte der Brite bereits nach dem Qualifying, in dem er als Zwölfter den dritten Qualifying-Abschnitt verpasst hatte. Und das ausgerechnet auf dem Hungaroring, auf dem Hamilton bereits achtmal gewinnen konnte.

Grundsätzliche Frustration verständlich

Dass Hamilton grundsätzlich frustriert ist, ist völlig verständlich. Nach sieben WM-Titeln mit Mercedes hoffte er auf ein glorreiches Karriereende in Rot, wovon er meilenweit entfernt ist.

Auch Selbstkritik ist berechtigt, schnitt er doch in seiner gesamten Karriere noch nie so schlecht im Vergleich zu seinem Teamkollegen ab. In den Qualifying-Duellen führt Leclerc mit 9:5, in den Renn-Duellen sogar mit 11:3.

Gewiss: Ferrari entpuppt sich auch in dieser Saison wiederholt als Pannen-Rennstall, der es seinen Fahrern mit Strategiefehlern und sonstigen Unzulänglichkeiten immer wieder schwer macht. Leclerc konnte in Ungarn nach seinem Start von der Pole und einem enttäuschenden vierten Platz am Ende ein Lied davon singen.

Und dennoch: Lamentieren und Jammern bringt in der aktuellen Situation herzlich wenig – und ist unprofessionell.