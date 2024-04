Anzeige

Die Formel 1 kehrt nach China zurück! Wer überträgt Trainings, Qualifying und Rennen live im TV und Livestream und wo gibt es Liveticker?

Zum ersten Mal seit 2019 macht die Formel 1 wieder Halt in China. Aufgrund der COVID-19-Pandemie und der strengen Regularien in der Volksrepublik, musste der Grand Prix zuletzt vier Mal in Folge abgesagt werden.

Natürlich ist Dreifach-Weltmeister Max Verstappen auch in Shanghai wieder Favorit. Nachdem der Niederländer in Australien mit einem Bremsproblem ausgeschieden war, dominiert er das Rennen in Japan, fuhr zusammen mit Sergio Perez einen Doppelsieg für Red Bull ein.

Auch deshalb befindet sich Verstappen mit 77 Punkten auf Platz eins der Fahrerwertung, Teamkollege Perez (64) hat bereits 13 Punkte Rückstand und wird von den beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (59) und Carlos Sainz (55) gejagt.

Besonders schön für alle Fans: Da in China das erste Sprint-Wochenende der Saison stattfindet, ist für ausreichend Action am Wochenende gesorgt.

Wann es am Wochenende losgeht, wer die Sessions live im TV und Livestream überträgt und wo es Liveticker gibt, hat ran zusammengefasst.