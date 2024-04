Formel 1: Bereitet Sainz den Weg zum Comeback von Sebastian Vettel?

Nach seinem Rücktritt aus der Formel 1 im Jahr 2022 war es um Sebastian Vettel nie lange ruhig. Der Name des viermaligen Weltmeisters wird immer wieder heiß gehandelt, was auch daran liegt, dass dieser ein Comeback selbst nie ausgeschlossen hat.

Die Gerüchte bezüglich eines möglichen Comebacks von Sebastian Vettel in der Formel 1 reißen nicht ab. Zwar gilt ein Engagement bei Red Bull und Mercedes als unwahrscheinlich, jedoch könnte sich eine weitere Tür öffnen.

Selbst wenn die Übernahme des deutschen Autobauers offiziell erst 2026 stattfindet, hat dieser das Heft des Handelns schon übernommen, was die zukünftige Fahrerpaarung angeht. Es gilt als wahrscheinlich, dass das aktuelle Fahrerduo Bottas & Zhou nach der Saison 2024 ausgedient hat.

Sportliches Fragezeichen bei Vettel-Comeback

Für ein Vettel-Comeback spricht zudem, dass er einen engen Draht zum VW-Konzern hat. Immerhin ist der 36-Jährige in dieser Saison für Porsche in der Langstrecken-Serie WEC im Einsatz. Dort kann der Heppenheimer auch zeigen, dass er das Racing-Blut noch in sich hat.

Gerade daran gibt es einige Zweifel. Insbesondere die Tatsache, dass Fernando Alonso seinen Teamkollegen Lance Stroll bei Aston Martin wesentlich klarer dominiert, als es Vettel gelungen war, wirft kein gutes Bild auf den viermaligen Weltmeister.

Sportlich wäre ein Vettel-Comeback folglich auch für Audi mit Fragezeichen verbunden. Aus diesem Grund haben wohl auch Mercedes und Red Bull inzwischen Abstand von einer Vettel-Verpflichtung genommen.