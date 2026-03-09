Lando Norris ist kein Fan der neuen Formel-1-Motoren. Für die Zukunft prognostiziert er sogar ein schlimmes Szenario.

Weltmeister Lando Norris hat nach dem wilden Auftaktrennen der Formel 1 vor großen Risiken durch die neuen Hybridmotoren gewarnt. Plötzliche Geschwindigkeitsunterschiede auf der Strecke könnten zu schweren Unfällen führen, sagte der McLaren-Pilot.

Möglich ist das ungleiche Tempo etwa durch unterschiedliche Akkustände in den Power Units oder die Nutzung des neuen Überholknopfes, der einen zusätzlichen Schub aus dem Elektromotor bewirkt.

"Es ist Chaos", sagte Norris nach dem Rennen in Australien: "Wir werden einen großen Unfall haben." Die Fahrer könnten "nur darauf warten, dass etwas passiert und etwas furchtbar schiefgeht, und das ist keine angenehme Situation".