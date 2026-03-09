- Anzeige -
Motorsport

Formel 1: Lando Norris warnt vor schweren Unfällen wegen neuer Motorenformel

  • Aktualisiert: 09.03.2026
  • 06:33 Uhr
  • SID

Lando Norris ist kein Fan der neuen Formel-1-Motoren. Für die Zukunft prognostiziert er sogar ein schlimmes Szenario.

Weltmeister Lando Norris hat nach dem wilden Auftaktrennen der Formel 1 vor großen Risiken durch die neuen Hybridmotoren gewarnt. Plötzliche Geschwindigkeitsunterschiede auf der Strecke könnten zu schweren Unfällen führen, sagte der McLaren-Pilot.

Möglich ist das ungleiche Tempo etwa durch unterschiedliche Akkustände in den Power Units oder die Nutzung des neuen Überholknopfes, der einen zusätzlichen Schub aus dem Elektromotor bewirkt.

"Es ist Chaos", sagte Norris nach dem Rennen in Australien: "Wir werden einen großen Unfall haben." Die Fahrer könnten "nur darauf warten, dass etwas passiert und etwas furchtbar schiefgeht, und das ist keine angenehme Situation".

Norris: "Ziemlich schrecklicher Gedanke"

Es könne auf der Strecke zu "Geschwindigkeitsunterschieden von 30, 40, 50 km/h" kommen: "Und wenn man sich bei dieser Geschwindigkeit trifft, dann fliegst du, dann fliegst du über den Zaun, und du kannst dir und vielleicht auch anderen großen Schaden zufügen. Das ist ein ziemlich schrecklicher Gedanke."

Mercedes hatte in Melbourne einen Doppelsieg durch George Russell und Kimi Antonelli gefeiert, Norris wurde Fünfter. Während des gesamten Rennens gab es zahlreiche ungewöhnliche Überholmanöver, begünstigt auch durch zusätzliche Energieschübe. In den neuen Hybridmotoren liefert der Elektroantrieb erstmals fast so viel Leistung wie der Verbrenner.

