Die Formel 1 ist in ihre neue Ära gestartet. Doch mit der "Königsklasse des Motorsports" hat das neue Motorenreglement nichts mehr zu tun, die Grundsätze des Racings werden verraten. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Als Max Verstappen am Rande der Testfahrten in Bahrain die neue Formel 1 als "Formel E auf Steroiden" abkanzelte, war die Aufregung groß. Hat der viermalige Weltmeister damit nicht etwas übertrieben? Nach dem Saisonauftakt in Australien steht fest: Eine bessere Bezeichnung hätte er kaum finden können. Fans, die mit der Formel 1 groß geworden sind, sehen sich durch das neue Reglement mit einer Realität konfrontiert, die die Grundsätze des Rennsports über den Haufen wirft. Wer zu schnell ist, verliert. Belohnt wird der, der an eigentlich unsinnigen Stellen vom Gas geht. Willkommen im Jahr 2026. Durch die neue Motorenformel, die ihre Leistung nur noch zur Hälfte aus dem Verbrennungsmotor generiert und zur anderen Hälfte aus dem Elektroantrieb, ist Energiemanagement das entscheidende Element, das über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Vorbei die Zeiten, in denen die Autos am Limit bewegt wurden. Schumacher über neue Ära: "Das könnte der Formel 1 schaden" Dabei ist es nichts Neues, dass in den Rennen taktisch und effizient gefahren werden muss. Seit dem Verbot des Nachtankens vor vielen Jahren waren die Sonntage zu oft Prozessionen, in denen es nur darum ging, Reifen und Sprit zu sparen. Aber zumindest im Qualifying konnten Fans sehen, wozu die Autos in der Lage sind.

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1 verrät ihre Grundsätze Doch selbst damit ist es nun offenbar vorbei. In Australien wurde deutlich, dass sogar in der Qualifikation zu viel Vollgas bestraft wird. Denn wer im Laufe einer Runde nicht richtig oder ausreichend rekuperiert, dem fehlt am Ende die Energie der Batterie. Und das kostet mehr Zeit, als wenn man vorher einfach das Gaspedal durchtritt. Ist das noch die "Königsklasse des Motorsports"? Ist das noch das Wesen der Formel 1? Früher war die Rennserie der Gipfel, das Maximum. Wer wissen wollte, wozu Autos fähig sein können, der schaute Formel 1. Fahrer am absoluten Limit, die einfach das Ziel haben, so schnell wie möglich zu fahren. Und damit diese Faszination begründeten.

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1: Leclerc heiratet traumhaft - Hund im Smoking

Die neue Formel 1 wird diesen Ansprüchen nicht gerecht, vielmehr ist aus der einst so stolzen und mystischen Serie durch das neue Reglement eine "Formel Battery" geworden. Natürlich gibt es dafür Gründe. In einer Welt, in der Motorsport grundsätzlich immer kritischer gesehen wird, ringt die Formel 1 um langfristige Akzeptanz. Klimaschutz hier, Kampf gegen fossile Brennstoffe dort, Dekarbonisierung überall. Dieser Wettbewerbsdruck ist auch bei den Autoherstellern rund um den Globus angekommen. Doch die Formel 1 braucht die Marken, die Namen. Will man sie halten, muss man sich dem Zeitgeist anpassen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Formel 1 oder doch schon "Formel E plus"? Doch stellt sich automatisch die Frage, was die neue Formel 1 noch von der vor einigen Jahren eingeführten Formel E unterscheidet - abgesehen davon, dass man bei ihr laut Verstappen ein paar mehr "Steroide" - sprich: einen Verbrennermotor - vorfindet. Die Formel E wurde genau als das gegründet: eine Plattform für Hersteller, die auf Elektrifizierung setzen und eine neue Art des Motorsports bewerben. Die Formel 1 nähert sich immer stärker der Formel E an, was bei den Fahrern allerdings nur bedingt gut ankommt. Die kritischen Stimmen in Australien waren nicht zu überhören, und zwar von einer überwältigenden Mehrheit der Piloten. Weltmeister Lando Norris sprach sogar von den "schlechtesten Autos" überhaupt. Verstappen empfand "überhaupt keinen Spaß" und bilanzierte: "Emotional und vom Gefühl her ist das Ganze völlig leer."

Formel 1: So sieht der Rennkalender 2026 aus 1 / 24 © imago sportfotodienst Albert Park Circuit, Australien

06.-08.03.2026

Im Rennkalender seit 1996 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021) © imago Shanghai International Circuit, China

13.-15.03.2026

Zurück im Rennkalender seit 2024 © imago sportfotodienst Suzuka International Racing Course, Japan

27.-29.04.2026

Im Rennkalender seit 2009 (zwei Jahre Corona-Pause von 2020-2021) © imago images/ZUMA Wire Bahrain International Circuit, Bahrain

10.-12.04.2026

Im Rennkalender seit 2004 (einjährige Pause in 2011) © IMAGO/HochZwei Jeddah Corniche Circuit, Saudi Arabien

17.-19.04.2026

Im Rennkalender seit 2021 © imago Miami International Autodrome, USA

01.-03.05.2026

Im Rennkalender seit 2022 © IMAGO/NurPhoto Circuit Gilles-Villeneuve, Kanada

22.-24.05.2026

Im Rennkalender seit 1978 (mit fünf Ausnahmen in 1975, 1987, 2009, 2020 und 2021) © IMAGO/HochZwei Circuit de Monaco, Monaco

05.-07.06.2026

Im Rennkalender seit 1955 © IMAGO/HochZwei Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien

12.-14.06.2026

Im Rennkalender seit 1991 © IMAGO/HochZwei Red Bull Ring, Österreich

26.-28.06.2026

Im Rennkalender seit 2014 © IMAGO/NurPhoto Silverstone Circuit, England

03.-05.07.2026

Im Rennkalender seit 1987 © imago Spa-Francorchamps, Belgien

17.-19.07.2026

Im Rennkalender seit 1983 © IMAGO/Branislav Racko Hungaroring Circuit, Ungarn

24.-26.07.2026

Im Rennkalender seit 1986 © IMAGO/ANP Circuit Park Zandvoort, Niederlande

21.-23.08.2026

Im Rennkalender seit 2021 © IMAGO/Pond5 Images Autodromo Nazionale Monza, Italien

04.-06.09.2026

Im Rennkalender seit 1950 (Ausnahme in 1980) © IMAGO/ZUMA Press Wire Madring, Spanien

11.-13.09.2026

Neu im Rennkalender © IMAGO/PsnewZ Baku City Circuit, Aserbaidschan

25.-27.09.2026

Im Rennkalender seit 2016 © IMAGO/ZUMA Press Wire Marina Bay Street Circuit, Singapur

09.-11.10.2026

Im Rennkalender seit 2008 © IMAGO/ZUMA Press Wire Circuit of the Americas, USA

23.-25.10.2026

Im Rennkalender seit 2012 © IMAGO/PsnewZ Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko

30.10.-01.11.2026

Im Rennkalender seit 2015 © IMAGO/MAXPPP Autódromo José Carlos Pace, Brasilien

06.-08.11.2026

Im Rennkalender seit 1990 (Corona-Pause in 2020) © IMAGO/HochZwei Las Vegas Strip Circuit, USA

19.-21.11.2026

Im Rennkalender seit 2023 © IMAGO/PsnewZ Lusail International Circuit, Qatar

27.-29.11.2026

Im Rennkalender seit 2021 © HOCH ZWEI/Pool/Formula 1 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi

04.-06.12.2026

Im Rennkalender seit 2014

Daran ändert auch das durchaus spannende Rennen am Sonntag nichts, eher verstärkt es den Punkt. Ja, es gab viele Überholmanöver. Aber der Reflex, die Attraktivität eines Rennens nach der Quantität der Positionswechsel zu bewerten, ist Teil des Problems. Es geht nicht um die Anzahl, es geht um die Qualität. Auch zu DRS-Zeiten gab es viele Überholmanöver, die aber nicht das Ergebnis spannender Rad-an-Rad-Duelle waren, sondern einfach einem Geschwindigkeitsboost geschuldet waren. Das Schlimme daran war: Der Vordermann konnte sich nicht verteidigen, der Verfolger drückte den Knopf und zog vorbei.

- Anzeige -