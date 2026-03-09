Motorsport
Max Verstappen fährt für Mercedes auf dem Nürburgring - aus diesem Grund
- Aktualisiert: 09.03.2026
- 15:05 Uhr
- Oliver Jensen
Mercedes hat angekündigt, mit Max Verstappen in der Langstrecken-Serie an den Start zu gehen.
von Oliver Jensen
Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wird bald im Mercedes unterwegs sein.
Allerdings nicht in der "Königsklasse des Motorsports", wo der Niederländer weiterhin für Red Bull fährt, sondern in der Langstrecken-Serie.
- Formel 1: Mercedes auf Wolke sieben, Ferrari wirft den Sieg weg - Gewinner und Verlierer des Saisonauftakts
Mercedes-AMG Motorsport hat für das Nürburgring-Programm 2026 zwei Performance-Teams benannt: das Mercedes-AMG Team RAVENOL sowie das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing.
Für das Mercedes-AMG Team RAVENOL sind Maxime Martin (Belgien) Maro Engel, Fabian Schiller sowie Luca Stolz (alle drei Deutschland) gemeldet. Mit diesem Fahrer-Line-up ging das Team bereits 2025 an den Start.
Langstrecken-Serie: Max Verstappen und DTM-Star Lucas Auer in einem Team
Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing wird supported von Red Bull, was sich auch im Fahrzeugdesign widerspiegelt.
Zum Fahreraufgebot zählen die Mercedes-AMG Performance-Fahrer Lucas Auer (Österreich), Jules Gounon (Andorra), Daniel Juncadella (Spanien) sowie Max Verstappen (Niederlande).
Das Programm für die zwei Performance-Teams umfasst die Läufe NLS1 und NLS2 der ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie, die ADAC 24h Nürburgring Qualifiers sowie das ADAC 24h Nürburgring.
Verstappen absolvierte im vergangenen Jahr sein Nordschleifen-Debüt und startet 2026 erstmals beim 24h-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus gehört Verstappen auch zum Aufgebot bei NLS2 am 21. März, der als wichtiger Vorbereitungslauf dient.
Das Rennen war eigentlich für den 28. März angesetzt. Durch die Vorverlegung um eine Woche, die Mercedes-AMG Motorsport gemeinsam mit dem Management von Verstappen prüfen ließ und die der Serienveranstalter der NLS schließlich umsetzte, kann der Niederländer an NLS2 teilnehmen.
