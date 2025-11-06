Formel 1 - Mick Schumacher im IndyCar: Red-Bull-Boss Helmut Marko warnt vor Crash-Gefahr

Mick Schumacher liebäugelt mit einem Einstieg in die IndyCar-Rennserie. Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko warnt – glaubt aber an gute Möglichkeiten für Schumacher.

Wird Mick Schumacher in die USA gehen? Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher denkt daran, in Zukunft in der IndyCar-Serie zu fahren.

Rund um die Spekulationen und seinen gut verlaufenen Test in einem Boliden des Teams Rahal Letterman Lanigan gab es viele Ratschläge und Einschätzungen, unter anderem auch von seinem Onkel Ralf Schumacher.

"Ich persönlich verstehe das nicht so ganz, weil ich glaube, dass er da, wo er jetzt ist, super aufgehoben ist und auch eine tolle Zukunft haben kann", sagte Schumacher im "Podcast Backstage Boxengasse".

Wer ebenfalls tief im Thema ist, ist Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. Er weiß: "Die Serie ist eine gute Serie, sie ist sehr wettbewerbsfähig", sagte er bei RTL. Dabei verwies er auf Juan Pablo Montoya, der 2001 als Indy-500-Champion zu Williams in die Formel 1 gewechselt war. Dort wurde er in den beiden Folgejahren WM-Dritter.