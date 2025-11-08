Anzeige
Großer Preis von Brasilien

Formel 1: Unwetter-Warnung – steht das Sprintrennen in Brasilien auf der Kippe?

  • Veröffentlicht: 08.11.2025
  • 13:27 Uhr
  • ran.de

Das Wetter könnte beim Großen Preis von Brasilien zum Spielverderber werden. Für das Sprintrennen der Formel 1 an diesem Samstag gibt es eine Unwetterwarnung.

An diesem Wochenende ist die Formel 1 in Brasilien zu Gast. Neben dem 21. Grand Prix der Saison am Sonntag (ab 18 Uhr im Liveticker) steht auch das fünfte Sprintrennen auf dem Programm. Dieses startet an diesem Samstag um 15 Uhr (im Liveticker).

Allerdings könnte der im engen Titelkampf zwischen Sprint-Pole-Setter und WM-Spitzenreiter Lando Norris, seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri und Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull wichtige Sprint von Wetterkapriolen durcheinandergewirbelt werden. Denn das Institut für Meteorologie von Brasilien hat für die Region um die Rennstrecke bei Interlagos für diesen Samstag die Warnstufe "Orange" ausgerufen.

Demnach drohen Gewitter, Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h sowie Starkregen und Hagel. Menschen sollen zu Hause bleiben, wenn sie nicht unbedingt raus müssen. Und ausgerechnet rund um den Start des Sprints soll das Unwetter laut Vorhersagen richtig loslegen.

Formel 1 in Brasilien: Muss Qualifying wegen Unwetter verschoben werden?

Problematisch ist das auch, weil ebenfalls für den Samstag um 19 Uhr noch das Qualifying (im Liveticker) für das Rennen am Sonntag geplant ist. Zwischen Sprint und Qualifikation sind laut Regularien drei Stunden Pause einzuhalten.

Müsste das Sprintrennen wetterbedingt verschoben werden, droht sogar eine Verlegung der Qualifikation auf den Sonntag, da man sonst bei Einbruch der Dunkelheit fahren müsste.

Silberstreif am Horizont: Für den Sonntag ist besseres Wetter mit geringer Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt. Eine wetterbedingte Absage des Rennens droht also voraussichtlich nicht.

