Bei Ferrari wird vor dem Grand Prix in Miami ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen. Der italienische Rennstall ändert die Farben - weg vom klassischen Rot.

Ferrari im klassischen Rot – so kennt man den italienischen Rennstall in der Formel 1 seit Jahrzehnten. Doch vor dem Grand Prix in Miami überrascht die Scuderia Ferrari nun mit einer Farbänderung.

Statt in Rot-Weiß werden die Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc in Miami in blauen Anzügen fahren, die in den sozialen Medien nun präsentiert wurden.

Zudem werden auch die Boliden von Hamilton und Leclerc mit einer Sonderlackierung am Start stehen. Dabei dürfte es auch um deutliche weiß-blaue Akzente gehen.

Hintergrund der Farbänderung ist das einjährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen Ferrari und Hauptsponsor HP, einem US-amerikanischen Computer- und Druckerproduzenten. Die Farben des HP-Logos sind weiß-blau, daher auch diese Kombination bei den Anzügen und Autos von Ferrari in Miami.