Trotz seiner noch jungen Karriere geht die Rekordjagd des Andrea Kimi Antonelli in der Formel 1 munter weiter: Denn eine eigene Netflix-Doku, nach dann gerade mal sechs Grand-Prix-Starts, das macht dem Mercedes-Neuling so schnell keiner nach.

Am 5. Mai, also dem Montag nach dem Miami-Grand-Prix, erscheint bei Netflix die nächste Formel-1-Doku - mit der bei Fans beliebten Reihe "Drive to Survive", die 2025 bereits in ihre siebte Saison ging, hat das allerdings nichts zu tun: Unter dem Titel "The Seat" bekommt Antonelli jetzt kurzerhand seine eigene Doku!

Gleich zu Beginn des ersten Trailers - den interessanterweise nicht Netflix selbst, sondern Mercedes' Teampartner WhatsApp zuerst veröffentlichte - ist mit markanten Worten Silberpfeil-Teamchef Toto Wolff zu hören: "In der F1 kannst du in einem Moment noch ganz oben auf dem Podium stehen - und im nächsten suchst du schon nach Antworten", sagt der Wiener da.