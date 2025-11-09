Lando Norris hat mit einem Sieg im wilden Rennen von Sao Paulo Kurs auf seinen ersten WM-Titel genommen - doch Mann des Tages war schon wieder Max Verstappen: Der Weltmeister erlebte nach einem Start aus der Box eine spektakuläre Wiedergeburt, pflügte durch das Feld und hielt mit einem herausragenden dritten Rang seine minimalen Titelchancen am Leben.

Zweiter wurde der starke Mercedes-Teenager Kimi Antonelli, Lando Norris' Teamrivale Oscar Piastri kam dagegen in einem weiteren enttäuschenden Rennen nicht über Platz fünf hinaus und verlor weitere Punkte.

Norris liegt nach dem zweiten Sieg in Folge nun 24 Punkte vor Piastri, Max Verstappen hat nun 49 Zähler Rückstand auf die Spitze.

Die Formel 1 macht in diesem Jahr noch in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi Station - entschieden ist die WM weiterhin nicht, obwohl Verstappen nach einem missratenen Qualifying seinen RB21 komplett umbauen ließ und zur Strafe aus der Boxengasse starten musste. Nico Hülkenberg im Sauber holte indes als Neunter Punkte.

Vor dem Start hatte Red Bull auf Regen gehofft, der eine Aufholjagd hätte begünstigen können. Tatsächlich kamen ein paar Tropfen, "aber es nieselt nur, das ist nicht viel", sagte Verstappen kurz bevor es losging und klang dabei beinahe enttäuscht. Auf Regen musste der Weltmeister also verzichten, das obligatorische Chaos von Sao Paulo gab es auf den ersten Runden dennoch.