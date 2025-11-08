Anzeige
Motorsport

Formel 1: Lando Norris gewinnt Brasilien-Sprint, Oscar Piastri crasht - Rückschlag für Max Verstappen

  • Aktualisiert: 08.11.2025
  • 16:12 Uhr
  • SID

Lando Norris landet im Formel-1-Sprint in Sao Paulo einen weiteren Wirkungstreffer im WM-Kampf. Oscar Piastri erlebt ein Desaster.

McLaren-Pilot Lando Norris hat im Sprint von Brasilien den nächsten Wirkungstreffer im Titelkampf der Formel 1 gegen seinen Teamrivalen Oscar Piastri gelandet - Max Verstappen spielte am Samstag nur eine Nebenrolle.

WM-Spitzenreiter Norris gewann das turbulente Kurzrennen vor dem Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell sowie Verstappen im Red Bull. Piastri schied dagegen nach einem Fahrfehler auf der sechsten Runde aus, auf feuchter Strecke erwischte es an dieser Stelle gleich drei Autos in kurzer Folge. Auch Nico Hülkenberg beschädigte dort seinen Sauber und wurde am Ende nur 16. des Sprints.

Im WM-Klassement baute Norris seinen knappen Vorsprung damit ein wenig aus, neun Punkte liegt er nun vor Piastri. Verstappens Rückstand auf Norris wuchs auf 39 Punkte. Für den Weltmeister, der seit der Sommerpause eine beachtliche Aufholjagd hingelegt hatte, ist dies ein Rückschlag.

Qualifying am Abend, Rennen am Sonntag

Inklusive Brasilien sind nur noch vier Rennwochenenden zu absolvieren, zum Erhalt seiner Titelchancen muss der Niederländer eigentlich in jedem Rennen Punkte gutmachen.

Weiter geht es am Abend deutscher Zeit (19 Uhr im Liveticker) mit dem Qualifying, der Grand Prix steigt am Sonntag (18 Uhr im Liveticker).

