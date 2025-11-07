Anzeige
Formel 1: Alpine auch 2026 mit Franco Colapinto

  • Aktualisiert: 07.11.2025
  • 15:30 Uhr
  • SID

Das Formel-1-Team Alpine setzt auch in der kommenden Saison auf den Argentinier Franco Colapinto.

Am Rande des Großen Preises von Brasilien gab Alpine die Vertragsverlängerung mit dem Argentinier Franco Colapinto bekannt, der weiterhin mit dem Franzosen Pierre Gasly die Fahrerpaarung bildet.

Alpine bestätigte Colapinto jedoch "nur" für die Saison 2026, in der in der Formel 1 das neue Regelwerk greift, durch das die Karten neu verteilt werden. Colapinto war im Januar als Ersatzfahrer zu Alpine gestoßen, nach sechs Saisonrennen erhielt er dann das Cockpit des Australiers Jack Doohan.

Doch auch der 22-Jährige überzeugte nicht und ist noch ohne WM-Punkt, Team-Berater Flavio Briatore hatte Colapinto schon Ende August öffentlich kritisiert. Seither schien ein erneuter Fahrerwechsel sogar während der Saison denkbar, zuletzt stabilisierte Colapinto seine Leistungen aber.

Formel 1: Charles Leclerc ist verlobt - Hund hilft bei Antrag

"Ich war stets überzeugt, dass er die richtigen Eigenschaften und das Potenzial besitzt, ein Topfahrer zu werden, der sich gemeinsam mit dem Team weiterentwickeln kann", sagte Briatore nun: "Unsere Entscheidung unterstreicht unser Engagement und unsere volle Unterstützung für Franco in seiner Entwicklung als Rennfahrer. (...) Mit Pierre und Franco verfügen wir über eine starke Mischung aus Erfahrung, Geschwindigkeit und Talent, die das Team voranbringen und unseren Fans hoffentlich in der nächsten Saison Grund zum Jubeln geben wird."

