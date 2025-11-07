Formel 1: Alpine auch 2026 mit Franco Colapinto

Das Formel-1-Team Alpine setzt auch in der kommenden Saison auf den Argentinier Franco Colapinto.

Am Rande des Großen Preises von Brasilien gab Alpine die Vertragsverlängerung mit dem Argentinier Franco Colapinto bekannt, der weiterhin mit dem Franzosen Pierre Gasly die Fahrerpaarung bildet.

Alpine bestätigte Colapinto jedoch "nur" für die Saison 2026, in der in der Formel 1 das neue Regelwerk greift, durch das die Karten neu verteilt werden. Colapinto war im Januar als Ersatzfahrer zu Alpine gestoßen, nach sechs Saisonrennen erhielt er dann das Cockpit des Australiers Jack Doohan.

Doch auch der 22-Jährige überzeugte nicht und ist noch ohne WM-Punkt, Team-Berater Flavio Briatore hatte Colapinto schon Ende August öffentlich kritisiert. Seither schien ein erneuter Fahrerwechsel sogar während der Saison denkbar, zuletzt stabilisierte Colapinto seine Leistungen aber.