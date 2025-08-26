Formel 1: Sergio Perez und Valtteri Bottas kehren 2026 wohl mit Cadillac in die Königsklasse zurück

Cadillac steigt 2026 in die Formel 1 ein und benennt dafür offenbar das Fahrerduo Valtteri Bottas und Sergio Perez.

Von Mike Stiefelhagen

Das wären bittere Neuigkeiten für Mick Schumacher.

Der Sohn der deutschen F1-Legende Michael Schumacher wurde durch den kommenden Einstieg der Marke Cadillac mit einem möglichen Formel-1-Comeback in Verbindung gebracht.

Doch wie "ESPN" berichtet, geht der 26-Jährige dabei leer aus. Die US-Amerikaner setzen demnach auf ein erfahrenes Duo. Die begehrten Plätze gehen offenbar an Valtteri Bottas und Sergio Perez.

Cadillac wird das elfte Team der Formel 1 und hätte mit dem Finnen und dem Mexikaner eine Fahrer-Konstellation mit kombiniert 16 Rennsiegen.