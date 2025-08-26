formel 1
Formel 1: Sergio Perez und Valtteri Bottas kehren 2026 wohl mit Cadillac in die Königsklasse zurück
- Veröffentlicht: 26.08.2025
- 10:43 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Cadillac steigt 2026 in die Formel 1 ein und benennt dafür offenbar das Fahrerduo Valtteri Bottas und Sergio Perez.
Das wären bittere Neuigkeiten für Mick Schumacher.
Der Sohn der deutschen F1-Legende Michael Schumacher wurde durch den kommenden Einstieg der Marke Cadillac mit einem möglichen Formel-1-Comeback in Verbindung gebracht.
Doch wie "ESPN" berichtet, geht der 26-Jährige dabei leer aus. Die US-Amerikaner setzen demnach auf ein erfahrenes Duo. Die begehrten Plätze gehen offenbar an Valtteri Bottas und Sergio Perez.
Cadillac wird das elfte Team der Formel 1 und hätte mit dem Finnen und dem Mexikaner eine Fahrer-Konstellation mit kombiniert 16 Rennsiegen.
Cadillac sticht wohl Alpine aus - Schumacher weiter ohne Team
Der ehemalige Manor-Teamchef Graeme Lowden wird den Cadillac-Start als Verantwortlicher leiten. Er habe sich unter anderem für die Erfahrung beider Fahrer ausgesprochen.
Damit soll auch Alpine in die Röhre schauen. Offenbar waren Bottas wie auch Perez auf dem Zettel der Franzosen, als möglicher Ersatz für Jungspund Franco Colapinto.
Beide Fahrer blieben 2025 ohne Cockpit und würden ihre Rückkehr feiern. Zwar soll Schumacher wie auch weitere Fahrer eine Option gewesen sein, aber nie eine ernsthafte, sollten Bottas und Perez verfügbar sein.
Daniel Ricciardo hingegen ist dem Vernehmen nach an keiner Rückkehr in die Formel 1 interessiert. Somit war er nie Teil der ernsthafteren Planungen.