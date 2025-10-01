Formel 1 kein Thema mehr? Mick Schumacher liebäugelt mit Indycar Series? Ralf Schumacher rät ab

Mick Schumacher wird einen Test im IndyCar absolvieren und könnte daraufhin möglicherweise in die US-Serie wechseln. Onkel Ralf Schumacher ist von dieser Idee allerdings nicht begeistert.

von Oliver Jensen,

Mick Schumacher steht möglicherweise ein Wechsel in die nordamerikanische IndyCar-Serie bevor. Der 26-jährige wird am 13. Oktober in Indianapolis in einem Dallara DW12 einen IndyCar-Test für das US-Team absolvieren.

Möglicherweise sieht er dort seine Zukunft, weil er in der Formel 1 auch in der Saison 2026 wohl kein Cockpit bekommen wird.

Sein Onkel Ralf Schumacher scheint von dieser Idee nicht begeistert zu sein. Wie er im Podcast "Backstage Boxengasse" verriet, hat er selber noch nicht mit Mick darüber gesprochen.

Seine Meinung dazu ist aber klar: "Ich persönlich verstehe das nicht so ganz, weil ich glaube, dass er da, wo er jetzt ist, super aufgehoben ist und auch eine tolle Zukunft haben kann." In diesem Jahr ist Schumacher wie bereits seit 2023 für Alpine in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) aktiv.