Formel 1: Sprint in Spa jetzt live - Modus, Punkte und Regeln zu den Sprintrennen

Sprintrennen in der Formel 1 umstritten. ran erklärt, warum die Events eingeführt wurden, was die Piloten davon halten und wie viele Punkte es für den Sieger eines Sprintevents gibt.

Von Tobias Wiltschek

In der Formel 1 steht der dritte Sprint der Saison auf dem Programm.

In Spa-Francoshamps kommt es am Samstag zum Sprintrennen in den Ardennen.

Die Pole Position für das Sprint-Rennen sicherte sich am Freitag McLaren-Pilot Oscar Piastri, dahinter lauert Max Verstappen.

ran beantwortet die wichtigsten Fragen zu diesem Event.