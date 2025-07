Formel 1: Toto Wolff bedauert offenbar Abschied von Christian Horner

Jahrelang gab es zwischen Toto Wolff und Christian Horner in der Formel 1 Streitereien. Nun trauert Wolff dem entlassenen Red-Bull-Teamchef hinterher.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff trauert seinem Dauerrivalen Christian Horner offenbar ein wenig hinterher. "In gewisser Weise ja. Er war einer der Hauptdarsteller", sagte der Österreicher im Rahmen des Grand Prix in Belgien (Sonntag, ab 15 Uhr im Liveticker) bei "Sky". Sein jahrelanger Widersacher war vor zwei Wochen nach 20 Jahren, acht Fahrer- und sechs Konstrukteurstiteln an der Spitze von Red Bull entlassen worden. Diese Erfolgsbilanz "spricht für sich selbst", so Wolff.

Doch auch wenn der Brite nun zumindest vorerst aus dem Fahrerlager der Formel 1 verschwunden ist, könne sich Wolff offenbar dessen Rückkehr vorstellen - in einer Rolle könnte Horner ihn wohl sogar besonders ärgern. "Ich muss vorsichtig sein, er könnte bei der FIA auftauchen, dann stecke ich wirklich in der Scheiße", sagte Wolff.