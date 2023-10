Formel 1: Verstappen auch in Austin klarer Wettfavorit

Anzeige

Weltmeister Max Verstappen setzt seinen Siegeszug in der Formel 1 nach Ansicht von Sportwettenanbieter bwin auch nach dem dritten Titelgewinn fort. Beim Großen Preis der USA in Austin/Texas (Sonntag, 21.00 Uhr/Sky) ist der niederländische Red-Bull-Star mit einer Siegquote von 1,25 erneut der große Favorit. Die ersten Verfolger sind demnach die McLaren-Piloten Lando Norris (Quote 11,00) und Oscar Piastri (13,00).

Im Rennen um die Vize-Weltmeisterschaft hat Verstappens Teamkollege Sergio Perez die besten Karten. Wird der Mexikaner WM-Zweiter, zahlt bwin das 1,25-fache des Einsatzes zurück. Die Quote für Rekordchampion Lewis Hamilton beträgt 3,50.