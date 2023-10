Anzeige

Die Formel 1 ist vom 20. bis zum 22. Oktober in Austin zu Gast. Wer überträgt den Großen Preis der USA live im TV und Stream? Wo gibt es Liveticker zu allen Sessions und wann starten sie?

Schon vor dem Großen Preis der USA, der am Wochenende in Austin ausgetragen wird, ist die Weltmeisterschaft entschieden. Bereits nach dem Sprint-Rennen vor knapp zwei Wochen in Katar stand Max Verstappen als Weltmeister fest. Fast 200 Punkte beträgt der Vorsprung des Red-Bull-Piloten auf Teamkollege Sergio Perez vor dem GP in Übersee.

Während der Platz an der Sonne fest vergeben ist, befindet sich ein Trio aussichtsreich im Rennen um den zweiten Rang in der Fahrerwertung. Neben Perez (224 Punkte) dürfen sich auch noch Lewis Hamilton (194) und Fernando Alonso (183) gute Chancen ausrechnen.

Für Aufsehen in Katar sorgten allerdings zwei jüngere Fahrer: die beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri. Der Australier landete hinter Verstappen auf Rang zwei, Norris belegte den dritten Platz.

Ob die Youngster auch in Texas wieder aufs Treppchen fahren können, entscheidet sich am Sonntagabend um 21 Uhr deutscher Zeit (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Tags zuvor geht es aber erstmal im Sprint um WM-Punkte.

Ihr wollte keine Neuigkeiten zur Königsklasse des Motorsports verpassen? Dann werft einen Blick auf unsere Newsseite zur Formel 1!