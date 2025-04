Erfolgsfaktor Teamkollege

Nachdem Verstappen in vorherigen Saisons meist der einzige Red-Bull-Fahrer war, der um die WM mitfahren konnte, scheint der Rennstall mit Sergio Perez nun einen Teamkollegen für den Niederländer gefunden zu haben, mit dem er nicht nur gut harmoniert, sondern der ihm zumindest auch als "Wingman" dienen kann. Zwar ist der 25-Jährige dem mexikanischen Routinier teamintern überlegen, doch Perez beweist, dass er dem Weltmeister helfen kann, wenn dieser ihn braucht. Denn an beiden Rennen, bei denen Verstappen seine jeweiligen Titel klar machte, hatte der 32-Jährige entschiedenden Anteil. 2021 hielt der Mexikaner in Abu Dhabi noch Lewis Hamilton auf, sodass Verstappen wieder näher an den Briten herangelangen konnte. 2022 proftierte Perez dann in Suzuka nach einem hartnäckigen Einsatz gegen Charles Leclerc von einer Zeitstrafe gegen den Monegassen, sodass er am Ende Zweiter wurde und Verstappen dadurch erneut Weltmeister.