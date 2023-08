Anzeige

Vom 25. bis zum 27. August steht das Formel-1-Wochenende in Zandvoort an. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Begleitung im Liveticker sowie zu den Startzeiten der einzelnen Sessions und den Ergebnissen.

Max Verstappen, der sich kürzlich in einem Interview sehr kritisch zur aktuellen Entwicklung in der Königsklasse des Motorsports äußerte, dominiert die aktuelle Formel-1-Saison nach Belieben. Von zwölf Rennen entschied der Red-Bull-Pilot zehn für sich, unangefochten thront der Niederländer an der Spitze der Fahrerwertung. Vor dem anstehenden Niederlande-GP hat er bereits 125 Punkte Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez.

Beim ersten Rennen nach der Sommerpause in Zandvoort gilt Verstappen naturgemäß als Favorit und eigentlich stellt sich nur die Frage, wer den Lokalmatadoren an der Nordseeküste stoppen soll. Kann Perez dem 25-Jährigen ein Schnippchen schlagen? Wie performt Lewis Hamilton im Mercedes? Gelingt Fernando Alonso möglicherweise ein Überraschungserfolg? Und was machen Charles Leclerc und Carlos Sainz im Ferrari?

Antworten auf die Fragen gibt’s am Sonntagnachmittag, wenn die 72 Runden auf dem Circuit Park Zandvoort absolviert werden (ab 15 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App). Zuvor stehen aber noch die Trainings sowie das Qualifying an. Wann welche Session startet und wo diese übertragen werden, fasst ran zusammen.

+++ UPDATE, 26. August, 16:31 Uhr: Verstappen holt Pole Position beim Heim-Grand-Prix +++

Max Verstappen hat sich die Pole Position für seinen Heim-Grand-Prix gesichert und greift nun nach einem zehn Jahre alten Formel-1-Rekord. Der Weltmeister im Red Bull drehte am Samstag im Qualifying von Zandvoort die schnellste Runde und verwies Lando Norris im McLaren und Mercedes-Pilot George Russell auf die Plätze zwei und drei. In einer chaotischen Zeitenjagd gab es zwei Unterbrechungen durch Rote Flaggen.

Im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) greift Verstappen nun nach seinem neunten Sieg in Folge. Eine solche Serie schaffte bislang nur Sebastian Vettel, in der Saison 2013 saß er dabei ebenfalls im Red Bull.

Verstappen steht im 13. Rennen der Saison bereits zum achten Mal auf der Pole Position. Williams-Pilot Alex Albon überraschte als Vierter, Verstappens Teamkollege Sergio Perez zeigte als Siebter eine weitere enttäuschende Leistung.

Das vom Regen beeinflusste Qualifying lief unter anderem auch für Rekordweltmeister Lewis Hamilton äußerst enttäuschend, der Mercedes-Pilot landete nur auf Platz 13. Nico Hülkenberg, der seinen Vertrag am Donnerstag für 2024 erneuert hatte, schaffte es im schwachen Haas immerhin ins Q2, startet aber nur von Rang 15.

+++ UPDATE, 25. August, 17:10 Uhr: McLaren lässt in den ersten beiden Freien Trainings in Zandvoort aufhorchen +++

Das zweite Training hat gezeigt, dass McLaren auch in Zandvoort der erste Verfolger von Red Bull sein dürfte. Lando Norris belegte den ersten Platz in der Session, wenn auch nur knapp vor dem Topfavoriten Verstappen. Williams bestätigte die Leistung aus dem ersten Training, und es bleibt spannend, wie sich das Team am Samstag präsentieren wird.

Auch AlphaTauri zeigte durch Yuki Tsunoda gute Leistungen im Training. Noch ist Luft nach oben für Ferrari. Weder Leclerc noch Sainz schafften es in die Top Ten. Bei Haas war ebenfalls wenig möglich. Daumendrücken heißt es derweil für Daniel Ricciardo. Er soll sich nach verschiedenen Medienberichten seinem Unfall auf dem Weg ins Krankenhaus befinden, nachdem er über Schmerzen in der Hand klagte.