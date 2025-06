Formel 1: Titel weg - Max Verstappen weg? Red Bull droht der Super-GAU

Den Titel kann Red Bull nach dem Heimspiel-Desaster wohl endgültig abschreiben. Die möglichen Folgen könnten aber noch schwerwiegender sein.

Von Andreas Reiners

Max Verstappen regte sich schon gar nicht mehr auf. Warum auch? Geändert hätte es sowieso nichts.

Außerdem kann er Kimi Antonelli gut leiden, der junge Italiener ist zudem ein Rookie. Fehler wie beim elften Saisonrennen der Formel 1 am Sonntag in Spielberg können daher passieren, und "jeder Fahrer hat in seiner Karriere schon derartige Fehler gemacht", sagte Verstappen fast schon väterlich.

Dass der in solchen Fällen sonst gerne mal aufbrausende Niederländer die Ruhe selbst war, lag aber auch daran, dass der Crash und das Aus nur die I-Tüpfelchen sind auf einen Saisonverlauf, der als desaströs bezeichnet werden kann.

Ein weiteres Symptom einer Saison, die dem erfolgsverwöhnten Team mehr und mehr aus den Händen gleitet.