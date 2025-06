Formel 1: Rennen in Baku wird auf Wunsch der Regierung vorverlegt

Der Große Preis von Aserbaidschan wird im kommenden Jahr entgegen der ursprünglichen Planungen an einem Samstag ausgetragen.

Wenige Wochen nach der Vorstellung des neuen Formel-1-Rennkalenders für 2026 haben Formel 1 und Automobil-Weltverband (FIA) eine kleine Änderung an diesem Terminplan verkündet: Sie betrifft den Grand Prix von Aserbaidschan in Baku, der ursprünglich für den 27. September 2026 vorgesehen war.

Dazu heißt es in einer kurzen Pressemitteilung: "Wir können bestätigen, dass der Große Preis von Aserbaidschan 2026 auf Wunsch des örtlichen Veranstalters und relevanter Regierungsstellen von Sonntag auf Samstag vorverlegt wird, um einen nationalen Feiertag zu berücksichtigen."

Am grundsätzlichen Veranstaltungsablauf ändert sich dadurch jeweils nur das Datum: Der Trainingsauftakt in Baku erfolgt daher bereits am Donnerstag vor dem Wochenende, das Qualifying findet am Freitag statt.

Ein solches Wochenendformat hatte die Formel 1 seit den 1980er-Jahren gescheut, sich jedoch für das Comeback in Las Vegas in der Saison 2023 wieder darauf eingelassen. Aufgrund des muslimischen Fastenmonats Ramadan wurden 2024 außerdem die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien jeweils samstags ausgetragen.

Über Jahrzehnte hinweg hatte außerdem Monaco eine Sonderstellung im Formel-1-Kalender: Gefahren wurde dort von Donnerstag bis Sonntag, aber mit einer Pause am Freitag. Inzwischen gilt jedoch auch im Fürstentum das normale Wochenendformat von Freitag bis Sonntag.