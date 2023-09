Red-Bull-Siegesserie gerissen: Verstappen "wusste, dass der Tag kommen würde"

Anzeige Die Formel-1-Saison 2023 war an der Spitze bisher sehr eintönig: Zehn Mal in Folge gewann der aktuelle Champion Max Verstappen. doch beim Großen Preis von Singapur riss die Siegesserie des Red-Bull-Piloten. "Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, deshalb stört mich das überhaupt nicht", sagt der Niederländer, der als Fünfter erstmals im Jahr 2023 nicht auf dem Podium stand. Verstappen hatte bereits im Qualifying Probleme und musste vom elften Startplatz ins Rennen gehen. Von diesem Moment an wusste der Niederländer, dass er nicht um den Sieg kämpfen konnte. Mit einer riskanten Strategie schaffte er es zwar noch auf Platz fünf, doch die harten Reifen, die er am Start aufzog, brachten ihm nicht den entscheidenden Vorteil. Zudem kam das Safety-Car zu einem für ihn ungünstigen Zeitpunkt auf die Strecke. "An so einem Tag muss alles perfekt laufen", so Verstappen über seine Chancen, in Singapur vom elften auf den ersten Platz zu fahren. "Die Leute sagen oft, wie dominant wir sind und wie einfach es für uns ist. Aber es ist nie einfach, doch wir schaffen es, die vielen kleinen Dinge richtig zu machen, aber das war an diesem Rennwochenende nicht der Fall und dann bist du hinten." Red Bull hat bis Singapur 14 Rennen in Folge gewonnen, dazu kommt saisonübergreifend der Sieg beim Saisonfinale 2022. Damit hat das Team von Teamchef Christian Horner den Rekord von McLaren aus der Saison 1988 mit elf Siegen in Folge eingestellt und eine neue Messlatte gesetzt. Horner trauert dem verpassten Triumph in Singapur nicht nach, auch wenn die Chance, in der Saison 2023 jedes Rennen zu gewinnen, damit dahin ist.

"Wir haben das nie erwartet", sagt Horner über den verpassten Sweep. "Es sind noch acht Rennen zu fahren. Ich wurde seit Dschidda immer wieder gefragt, aber 15 Rennen in Folge zu gewinnen, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht erträumt. Zehn Rennsiege in Folge von Max sind der absolute Wahnsinn. Zuletzt hat das Sebastian Vettel in einem unserer Autos geschafft." Über Statistiken und Rekorde macht sich Horner keine Gedanken, auch wenn er und das gesamte Team "stolz" sind, so erfolgreiche Fahrer in ihren Reihen zu haben. "15 Rennen in Folge zu gewinnen, ist einfach verrückt, vor allem wenn man sich die unterschiedlichen Strecken und Bedingungen anschaut, auf denen wir gefahren sind."