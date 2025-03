Nach dem Rauswurf bei Red Bull: Jetzt spricht Liam Lawson

Red Bull hat Liam Lawson bereits nach zwei Rennwochenenden in der Formel-1-Saison 2025 das Vertrauen entzogen: Er muss ab dem Japan-Grand-Prix in Suzuka wieder für Racing Bulls antreten und an Lawsons Stelle bekommt der bisherige Racing-Bulls-Fahrer Yuki Tsunoda die Chance, sich als Teamkollege von Max Verstappen zu beweisen.

Nun hat Lawson erstmals öffentlich auf sein Aus bei Red Bull reagiert. In einem emotionalen Instagram-Posting wandte sich der neuseeländische Rennfahrer an seine Fans und schrieb: "Es war seit meiner Kindheit mein Traum, ein Red-Bull-Fahrer zu sein."

Wie zum Beweis hat Lawson einige Bilder aus Kindertagen gepostet: Man sieht ihn als Schüler nach einem Referat über Rennfahrer oder ein Bild, auf dem er sich als "Formel-1-Fahrer" gezeichnet hat. Dann folgen Aufnahmen, wie er bei Red Bull ins Cockpit steigt und die Fans als Red-Bull-Fahrer grüßt.

Abschied von Red Bull, Rückkehr zu Racing Bulls

Dass er nicht mehr weitermachen kann bei Red Bull, sei "hart". Daraus macht Lawson keinen Hehl. "Ich bin dennoch dankbar für alles, was mich bis zu diesem Punkt gebracht hat. An jeden Einzelnen, der mich unterstützt hat: Danke für all die Unterstützung - sie bedeutet mir die Welt", so Lawson.

Das letzte Bild seines Postings blickt bereits in die Zukunft: Es zeigt ihn beim Einsteigen in ein Formel-1-Auto von Racing Bulls. Bei seinem alten, neuen Team bedankt sich Lawson schriftlich für den "herzlichen Empfang" und meint: "Ich bin begeistert und bereit, an einem meiner Lieblingsorte wieder loszulegen."

Nach Melbourne und Shanghai kehrt Lawson in Suzuka an eine Strecke zurück, die ihm aus früheren Karrierestationen vertraut ist: 2023 fuhr er in der japanischen Super Formula und belegte den zweiten Gesamtplatz in der Meisterschaft.

Lawson bekommt Zuspruch

Seine früheren Erfolge - der knapp verpasste DTM-Titelgewinn 2021, der dritte Platz 2022 in der Formel 2 oder eben P2 in der Super Formula 2023 - sind Anlass für seine Fans, ihn anzuspornen. Lawsons Lebensgefährtin Hannah St. John etwa schrieb auf Instagram: "Kopf hoch, Liebling! Zeig ihnen, was sie verpassen."

Und der frühere Formel-1-Fahrer Robert Doornbos, ein niederländischer Landsmann von Lawsons bisherigem Red-Bull-Teamkollegen Verstappen, kommentiert: "Gute Einstellung, mein Freund! Das ist nur ein Kapitel in deinem Lebensbuch. Und das Beste kommt erst noch. Vollgas in Suzuka!"

In bisher 13 Einsätzen in der Formel 1 hat Lawson für Racing Bulls dreimal Punkte erzielt, jeweils mit Platz neun in Singapur (2023), Austin und Sao Paulo (beide 2024). Als Red-Bull-Stammfahrer blieb Lawson zum Auftakt der Saison 2025 bei beiden Rennwochenenden ohne Punkte.