Liam Lawson fährt beim kommenden Formel-1-Rennen nicht mehr für Red Bull, sondern die Racing Bulls. Für Ralf Schumacher ist auch das die falsche Entscheidung.

Ralf Schumacher glaubt, Red Bull hat beim plötzlichen Rauswurf von Liam Lawson nach nur zwei Rennwochenenden in der Formel-1-Saison 2025 mehrere Fehler gemacht. Zum einen stört ihn der Zeitpunkt so früh im Jahr, wie Schumacher bei "Sky" erklärt: "Er wird nach zwei Rennen ausgetauscht wie ein nasser Putzlappen. Das ist hart."

Andererseits könne er nicht nachvollziehen, weshalb Red Bull den aus seiner Sicht logischen nächsten Schritt nicht gegangen sei. Denn er frage sich, "was er jetzt bei Racing Bulls zu suchen hat", so Schumacher. Ihn habe der Wechsel zurück "erstaunt".

"Ich weiß, ich werde dafür gehasst werden von dem einen oder anderen Zuschauer, aber ich hätte Liam Lawson gar nicht mehr in ein Formel-1-Auto gesetzt, hätte die Chance direkt an einen jungen Fahrer gegeben. Da sind genug in der Warteschleife."

"Weil eins ist auch klar: Lawson wird wahrscheinlich nie Topfahrer werden, und da kann man in so einer Situation auch gleich auf den Nächsten in der Reihe gehen und sein Glück versuchen", meint Schumacher.