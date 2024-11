Mick Schumacher verlässt Formel-1-Team von Mercedes

Dass Mick Schumacher weitermachen will, das steht außer Frage. Er sagt: "Ich möchte mich wieder zu 100 Prozent auf das Rennfahren konzentrieren. Ich möchte mich voll und ganz dem sportlichen Aspekt des Rennsports widmen. Schließlich will ich als Rennfahrer vor allem eines: Rennen fahren, denn das gibt mir das Gefühl, das ich so sehr liebe."

Schon 2024 hatte Schumacher mit seinem Alpine-Engagement in der Langstrecken-WM (WEC) ein Parallelprogramm zu seinen Formel-1-Tätigkeiten gestemmt und war unter anderem bei den 24 Stunden von Le Mans angetreten. Im Sportwagen-Prototypen machte sich Schumacher gleich im ersten Jahr einen Namen als schneller und konstanter Fahrer.

Schumacher ist "dankbar" für die zwei Mercedes-Jahre

In der Formel 1 wiederum saß Schumacher nur auf der Ersatzbank und absolvierte einzig Simulator-Fahrten und echte Ausfahrten bei einzelnen Probefahrten. Das war ihm auf die Dauer offenbar zu wenig, zumal nicht er als Nachfolger von Lewis Hamilton in Betracht gezogen wurde, sondern Andrea Kimi Antonelli.

Er sei Mercedes dennoch "dankbar für die Einblicke, die ich in den vergangenen zwei Jahren erhalten habe", sagt Schumacher. "Sie haben mich zweifellos zu einem erfahreneren Rennfahrer gemacht, weil ich die technische Seite besser kennengelernt habe. Aber es ist hart, diese Autos im Rennen zu beobachten, ohne selbst im Cockpit zu sitzen." Deshalb orientiert sich Schumacher zur Saison 2025 neu.

Wieder nur lobende Worte von Toto Wolff

Wie so oft in den zurückliegenden zwei Jahren hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff nur Lob übrig für seinen Testfahrer. Er meint: "Micks harte Arbeit, sein Fleiß und seine Entschlossenheit in seiner Rolle als Ersatzfahrer waren in den vergangenen zwei Jahren für das Team von entscheidender Bedeutung."

Schumacher habe seine Aufgabe stets mustergültig erfüllt und "wir hätten uns nicht mehr von ihm wünschen können", sagt Wolff. "Vom ersten Tag an hat er sich nahtlos in das Team eingefügt und ist für alle in Brackley und Brixworth ein unglaublich beliebter Kollege geworden." Trotzdem wird die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt.

Wird Bottas der Testfahrer-Nachfolger von Schumacher?

Statt Schumacher könnte schon bald ein ehemaliger Mercedes-Fahrer zum künftigen Mercedes-Fahrer werden: Der bisherige Sauber-Fahrer Valtteri Bottas hat Interesse angemeldet, den Job als Ersatzfahrer bei der Sternmarke zu übernehmen, wo er von 2017 bis 2021 als Stammfahrer neben Hamilton angetreten ist.

Bottas' Bilanz für Mercedes: WM-Rang zwei in den Saisons 2019 und 2020 sowie zehn Grand-Prix-Siege.

Formel 1: Mick Schumacher verlässt Mercedes nach zwei Jahren