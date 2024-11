Mick Schumacher ist ab sofort nicht mehr Testfahrer von Mercedes. Dies verkündet das Team offiziell auf seiner Webseite.

"Mick Schumacher geht ab dem Jahr 2025 neue Wege." So lautet die Überschrift der Pressemitteilung, die den Abschied des deutschen Rennfahrers von der deutschen Marke Mercedes bekanntgibt. Nach zwei Jahren als Mercedes-Testfahrer in der Formel 1 ist also Schluss. Offen bleibt, wo und wie Schumacher seine Motorsport-Karriere fortsetzen will.

Dass Schumacher weitermachen will, das steht außer Frage. Er sagt: "Ich möchte mich wieder zu 100 Prozent auf das Rennfahren konzentrieren. Ich möchte mich voll und ganz dem sportlichen Aspekt des Rennsports widmen. Schließlich will ich als Rennfahrer vor allem eines: Rennen fahren, denn das gibt mir das Gefühl, das ich so sehr liebe."

Schon 2024 hatte Schumacher mit seinem Alpine-Engagement in der Langstrecken-WM (WEC) ein Parallelprogramm zu seinen Formel-1-Tätigkeiten gestemmt und war unter anderem bei den 24 Stunden von Le Mans angetreten. Im Sportwagen-Prototypen machte sich Schumacher gleich im ersten Jahr einen Namen als schneller und konstanter Fahrer.