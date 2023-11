Anzeige

Beim Qualifying zum Las-Vegas-GP überzeugt Ferrari und schnappt sich die Pole. Weltmeister Verstappen tut sich schwerer als sonst.

Das erste Qualifying der Formel 1 in den Straßen von Las Vegas ist zum großen Auftritt für Ferrari geworden - und Charles Leclerc geht von der Pole Position in den Grand Prix.

Der Monegasse dominierte die Session am Samstag und verwies seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Rang. Der Spanier rutscht wegen einer Startplatz-Strafe allerdings um zehn Positionen zurück und wird nur von Rang zwölf starten.

Seinen zweiten Platz erhält Weltmeister Max Verstappen, der im sonst so überlegenen Red Bull chancenlos war und fast vier Zehntel zurücklag. Als Dritter startet Mercedes-Pilot George Russell in den Grand Prix am späten Samstagabend Ortszeit (Sonntag ab 7 Uhr im Liveticker).

Enttäuschend lief das Qualifying für Lewis Hamilton im anderen Mercedes (10.) und Sergio Perez im zweiten Red Bull (11.). Nico Hülkenberg stellte seinen Haas auf Rang 13.