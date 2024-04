Formel 1: Verstappen rast zur Japan-Pole - Ferrari diesmal ohne Chance

Anzeige

In Qualifyings bleibt Max Verstappen in dieser Formel-1-Saison ungeschlagen. Der Red-Bull-Pilot sichert sich auch für das vierte Rennen die Pole Position. Die Ferrari können diesmal nicht mithalten.

Viertes Rennen, vierte Pole Position: Weltmeister Max Verstappen geht auch beim Großen Preis von Japan (Sonntag, ab 7 Uhr im Liveticker) vom besten Startplatz ins Rennen. Der Red-Bull-Star setzte sich im Qualifying auf dem Kultkurs von Suzuka knapp vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Lando Norris im McLaren durch.

Für Verstappen ist es die 36. Pole seiner Formel-1-Karriere und saisonübergreifend die fünfte in Serie. Damit strebt der Dominator aus den Niederlanden am Sonntag seinen dritten Sieg in Japan hintereinander an.

Die zuletzt starken Ferrari hatten keine Chance, Australien-Sieger Carlos Sainz landete auf Platz vier. Sein Teamkollege Charles Leclerc enttäuschte als Achter.

Lewis Hamilton als Siebter und George Russell als Neunter konnten in ihren Mercedes ebenfalls nicht mit der Spitze mithalten. Nico Hülkenberg im Haas holte sich den guten Startplatz zwölf.

Verstappen hatte die ersten beiden Rennen der Saison gewonnen, vor zwei Wochen in Australien blieb er nach einem technischen Defekt aber ohne Punkte und Sainz holte den Sieg. Trotzdem führt Verstappen die WM-Wertung mit vier Punkten Vorsprung auf Leclerc an.