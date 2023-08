Der Crash passierte im US-Bundesstaat Indiana, in Jackson County.

Dabei war sie die Beifahrerin ihres Verlobten Jacob Kelly, den sie in wenigen Monaten heiraten wollte.

Albertson-Unfall: Andere Teilnehmer nur leicht verletzt

Das Pärchen war auf dem Rückweg aus dem Urlaub in einem GMC Terrain unterwegs. Wie die Indiana State Police berichtet, beschleunigte ein Chevrolet Malibu auf der rechten Seite des Albertson-Wagens.

Der 22-jährige Fahrer soll wie Kelly nicht aufgehört haben zu beschleunigen, um den jeweils anderen am Überholen zu hindern.

Als der Chevrolet Malibu auf die Fahrban des SUVs wechselte, verlor Kelly offenbar die Kontrolle. Das Auto drehte sich und stieß mit dem anderen Wagen zusammen. Albertson wurde aus dem Gefährt geschleudert, als sich das Fahrzeug überschlug, berichtet "CNN".

Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, doch jede Hilfe kam zu spät. Im Krankenhaus der University of Louisville verstarb sie an ihren Verletzungen. Kelly und der 22-jährige Gegenpart sowie dessen minderjähriger Passagier wurden nur leicht verletzt.