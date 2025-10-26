Motorsport
Noah Dettwiler: Motorrad-Pilot bei Horror-Crash lebensbedrohlich verletzt - Zustand vorerst stabil
- Aktualisiert: 27.10.2025
- 13:13 Uhr
- SID
Beim Moto3-Rennen in Malaysia ist Noah Dettwiler schwer verunglückt. Der Schweizer soll "mehrere Herzstillstände" erlitten haben. Sein Zustand sei inzwischen stabil, heißt es.
Der Schweizer Motorrad-Pilot Noah Dettwiler hat bei seinem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia schwere Verletzungen erlitten. Zum folgenschweren Crash mit dem neuen Weltmeister JoseAntonio Rueda kam es in der Aufwärmrunde.
"Sie haben um sein Leben gekämpft", wurde Dettwilers Vater Andy Dettwiler von der Schweizer Zeitung "Blick" zitiert.
Sein Sohn habe laut Blick "mehrere Herzstillstände" erlitten und "viel Blut verloren".
Moto 3: Dettwiler vorerst stabil
Bei dem 20 Jahre alten Dettwiler seien zudem "Milz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen worden. Dazu kommt ein offener Bruch am Bein", berichtete die Zeitung weiter.
Dettwiler wurde laut "Blick" inzwischen in einem Krankenhaus in Kuala Lumpur mehrfach operiert, sein Zustand habe sich vorerst stabilisiert. Am Montag soll es ein Update zu seinem Gesundheitszustand geben.
Vonseiten des Veranstalters gab es zunächst keine Informationen zum Gesundheitszustand des Schweizers.
Noah Dettwiler: Unfall in der Aufwärmrunde mit Jose Antonio Rueda
Bereits in der Aufwärmrunde war es zu dem Unfall gekommen. Jose Antonio Rueda, der neue Weltmeister aus Spanien, fuhr mit hoher Geschwindigkeit ins Heck von Dettwiler, der von seiner Maschine geschleudert wurde. Rueda habe eine Fraktur der Hand und mehrere Prellungen erlitten, teilte die MotoGP mit.
Das Rennen wurde verspätet gestartet und deutlich verkürzt. Der Rest des Sonntagprogramms mit den Läufen in der Moto2 und der MotoGP fand planmäßig statt.
MotoGP-Sieger Alex Márquez (Spanien) betonte, seine "Gedanken und Gebete" seien bei den betroffenen Fahrern Dettwiler und Rueda.