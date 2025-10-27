Formel 1: Liam Lawson verhindert Tragödie mit Streckenposten - "wollt ihr mich verarschen?"

Die Formel 1 ist für Spektakel bekannt. Doch diesmal hätte es ins Auge gehen können, wenn Liam Lawson nicht geistesgegenwärtig reagiert hätte.

Das Formel-1-Rennen in Mexiko geriet zu einer eindrucksvollen Vorstellung von Lando Norris, der ungefährdet zum Sieg fuhr, während es hinter ihm turbulent zuging.

Entsprechend fokussierte sich auch die TV-Regie auf das Geschehen an der Spitze. Was den Zuschauern dabei entging: eine gefährliche Szene in Kurve eins, die leicht ein schlimmes Ende hätte nehmen können.

So kam es dazu: Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson, der zuvor in eine Startkollision geraten war, kam in der dritten Runde gerade aus der Box und lenkte in Kurve eins ein.

Nur wenige Meter vor ihm überquerten plötzlich zwei Streckenposten die Fahrbahn – ein absolutes Tabu im Motorsport, besonders in der Formel 1, der schnellsten Rennserie der Welt.