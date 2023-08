Komplettiert wurde das Podium von Bastian Buus und Leon Köhler, der wie am Samstag die Ziellinie als Dritter überquerte.

Der 26 Jahre alte Niederländer dominierte das Geschehen in der verregneten Eifel nach Belieben und ließ sich auch von mehreren Safety-Car-Phasen nicht aus der Ruhe bringen.

Er gewinnt, und gewinnt, und gewinnt - Larry ten Voorde hat auch den zweiten Lauf des Porsche Carrera Cup Deutschland am Nürburgring gewonnen.

Auch der typische Regen der Eifel scheint ihm nichts anzuhaben: Larry ten Voorde gewinnt auch das 2. Rennen am Nürburgring und baut seinen Vorsprung in der Fahrerwertung weiter aus.

In Fahrerwertung liegt ten Voorde deutlich an der Spitze

In Sachen Fahrerwertung wird es so langsam deutlich: Larry ten Voorde thront mit insgesamt 181 Punkten fast uneinholbar an der Spitze, auf Platz zwei und mit 52 Punkten Abstand folgt der Brite Harry King.

Bester Deutscher ist Leon Köhler auf Rang sechs mit 77 Punkten.