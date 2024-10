Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Drama in der letzten Runde! Larry ten Voorde verabschiedet sich mit viertem Titel

Ein Saisonfinale wie aus dem Bilderbuch: In der letzten Runde des letzten Rennens entscheidet sich der Titel im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland.

Larry ten Voorde verabschiedet sich mit seinem vierten Titel aus dem Porsche Carrera Cup Deutschland.

Ein sechster Platz reichte dem Niederländer bei einem chaotischen Rennen am Hockenheimring.

Lange Zeit sah es nach einem klaren Sieg für seinen Herausforderung Harry King aus. Der Brite wurde in der letzten Runde vom Zweitplatzierten Robert de Haan umgedreht und verlor so zahlreiche Plätze im Klassement.

Der Sieg ging am Ende an Ariel Levi aus Israel - der insgesamt zehnte Sieger in der Saison 2024.

Larry ten Voorde beendet die Saison mit insgesamt 278 Punkten, 28 Punkte vor King. Dritter wird Theo Oeverhaus (191 Punkte) vor Huub van Eijndhoven (171 Punkte) und Rookie de Haan (165 Punkte).