Porsche Sixt Carrera Cup: Kalender für 2025 steht fest

Auf dem Programm stehen zwei Renn-Wochenenden im Rahmen der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) sowie sechs Auftritte zusammen mit der DTM. Zum ersten Mal seit 2019 ist auch das "Norisring Speedweekend" auf dem Stadtkurs in Nürnberg wieder mit dabei. Der Premium-Mobilitätsanbieter Sixt übernimmt in der 36. Saison des deutschen Carrera Cup wieder die Titelpartnerschaft. Auch 2025 besteht jedes Rennwochenende im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland aus zwei Sprints über jeweils etwas mehr als 30 Minuten. Den Saisonauftakt bildet im April der WEC-Lauf im italienischen Imola. Auch die folgenden beiden Rennen im belgischen Spa-Francorchamps bestreiten die Porsche 911 GT3 Cup zusammen mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft.

Die Rennen werden weiterhin live auf ran.de und in der ran -App zu sehen sein. Hinzu kommen Beiträge vor den DTM-Übertragungen auf ProSieben.

Der Kalender der Saison 2025 im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland steht fest. Der Markenpokal mit den 375 kW (510 PS) starken Porsche 911 GT3 Cup tritt zu 16 Rennen in fünf Ländern an.

Für die verbleibenden sechs Runden stellt die DTM die Bühne. Den Anfang macht Zandvoort in den Niederlanden, bevor sich mit dem Norisring, dem Nürburgring und dem Sachsenring drei Rennstrecken in der Bundesrepublik anschließen. Im September geht es zum Red-Bull-Ring in der Steiermark. Das Saisonfinale findet Anfang Oktober auf dem Hockenheimring statt.

"Durch die Rückkehr auf den Norisring und nach Spa-Francorchamps bieten wir Fahrern und Teams des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland in der Saison 2025 wieder die gewünschte Abwechslung. Mit der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft und der DTM setzen wir auf zwei bewährte Partner, die als Garanten für ein hochprofessionelles Umfeld stehen. Und unsere Nachwuchsfahrer haben erneut die Chance, vier aktuelle Formel-1-Rennstrecken kennenzulernen", kommentiert Thorsten Rückert, Projektleiter des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland.