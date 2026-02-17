Eishockey bei Olympia 2026 - Deutschlands mögliche Gegner: So verläuft der potenzielle Turnierbaum

Das DEB-Team steht im Viertelfinale des olympischen Eishockey-Turniers. Doch wer sind mögliche Halbfinalgegner? Auf welche Mannschaft kann das DEB-Team erst im Finale oder Spiel um Platz drei treffen? ran zeichnet den Turnierbaum für Deutschland.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit großen Erwartungen zu den Olympischen Winterspielen nach Mailand gereist. Mithilfe der NHL-Superstars Leon Draisaitl, Moritz Seider und Co. wurde eine Medaille anvisiert.

Diese ist nach dem 5:1-Sieg gegen Frankreich noch im Bereich des Möglichen, der Weg ins Viertelfinale verlief allerdings holprig. Nach einem 3:1-Auftaktsieg gegen Dänemark gab es eine nicht eingeplante 3:4-Pleite gegen Lettland. Zum Abschluss der Gruppenphase gab es ein klares 1:5 gegen die favorisierten US-Amerikaner.

Da aber Dänemark parallel zur deutschen Niederlage Lettland schlug, schloss das DEB-Team die Gruppe trotz zweier Niederlagen bei nur einem Sieg auf dem zweiten Platz ab - und bekam im Achtelfinale mit Frankreich einen überaus machbaren Gegner, gegen den sie sich aber über weite Strecken der Partie schwer taten.