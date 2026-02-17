OLYMPISCHES EISHOCKEY-TURNIER
Eishockey bei Olympia 2026 - Deutschlands mögliche Gegner: So verläuft der potenzielle Turnierbaum
- Veröffentlicht: 17.02.2026
- 21:27 Uhr
- ran.de
Das DEB-Team steht im Viertelfinale des olympischen Eishockey-Turniers. Doch wer sind mögliche Halbfinalgegner? Auf welche Mannschaft kann das DEB-Team erst im Finale oder Spiel um Platz drei treffen? ran zeichnet den Turnierbaum für Deutschland.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit großen Erwartungen zu den Olympischen Winterspielen nach Mailand gereist. Mithilfe der NHL-Superstars Leon Draisaitl, Moritz Seider und Co. wurde eine Medaille anvisiert.
Diese ist nach dem 5:1-Sieg gegen Frankreich noch im Bereich des Möglichen, der Weg ins Viertelfinale verlief allerdings holprig. Nach einem 3:1-Auftaktsieg gegen Dänemark gab es eine nicht eingeplante 3:4-Pleite gegen Lettland. Zum Abschluss der Gruppenphase gab es ein klares 1:5 gegen die favorisierten US-Amerikaner.
Da aber Dänemark parallel zur deutschen Niederlage Lettland schlug, schloss das DEB-Team die Gruppe trotz zweier Niederlagen bei nur einem Sieg auf dem zweiten Platz ab - und bekam im Achtelfinale mit Frankreich einen überaus machbaren Gegner, gegen den sie sich aber über weite Strecken der Partie schwer taten.
Viertelfinale: Slowakei wohl leichtester Gegner
Nichtsdestotrotz ist eine Medaille alles andere als unrealistisch. Denn das DEB-Team hat wohl den vermeintlich schwächsten Viertelfinalisten als Gegner zugewiesen bekommen. In das Duell gegen die Slowakei geht das deutsche Team als leichter Favorit, auch wenn die Slowaken im ersten Spiel die starken Finnen überraschend mit 4:1 schlugen.
Gegen wohl alle anderen Viertelfinalisten wäre das nicht der Fall gewesen. Die weiteren Teilnehmer der letzten acht heißen Kanada, Tschechien, Schweiz, USA, Finnland und der Sieger aus der Partie zwischen Schweden und Lettland.
Halbfinale: Rematch mit den USA droht
In einem möglichen Halbfinale würde das DEB-Team auf den Sieger der Partie zwischen den USA und Schweden/Lettland treffen. Auf die Schweiz, Kanada, Tschechien oder Finnland kann Deutschland nur im Finale oder im Bronze-Spiel treffen.
Olympia 2026, Eishockey: Der Turnierbaum bis zum Finale
Viertelfinale: Mittwoch, 18. Februar
- Deutschland vs. Slowakei 12:10 Uhr
- Kanada vs. Tschechien 16:40 Uhr
- Finnland vs. Schweiz 18:10 Uhr
- USA vs. Schweden/Lettland 21:10 Uhr
Halbfinale: Freitag, 20. Februar
- Erstes Halbfinale 16:40 Uhr: Deutschland/Slowakei vs. USA/Schweden/Lettland
- Zweites Halbfinale 21:10 Uhr: Kanada/Tschechien vs. Finnland/Schweiz
Medaillenspiele: Samstag/Sontag, 21./22. Februar
- Bronze-Spiel: Samstag, 20:40 Uhr
- Finale: Sonntag, 14:10 Uhr