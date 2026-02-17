Olympische Winterspiele in Italien
Olympia 2026: NFL-Star entgeht versuchtem Raub in Mailand
- Aktualisiert: 17.02.2026
- 18:28 Uhr
- ran
Bears-Safety Jonathan Owens ist zurzeit mit Olympia-Superstar und Ehefrau Simone Biles bei den Winterspielen in Italien als Fan unterwegs. Dort wurde er fast Opfer eines Raubs.
Jonathan Owens genießt die NFL-Offseason in Mailand und besucht mit seiner Ehefrau und Olympia-Superstar Simone Biles die Winterspiele in Italien.
Bei einem Shopping-Trip wurde der Bears-Safety beinahe beraubt - kam aber knapp mit dem Schock davon.
"Da wollte mir doch tatsächlich jemand meine Einkaufstasche in Mailand klauen. Aus Gewohnheit hatte ich sie um meine Hand gewickelt, sodass er sie nicht greifen konnte – und er rannte sofort weg … aber trotzdem verrückt", schrieb Owens auf "X".
Jonathan Owens: Dank TikTok den Raub verhindert
Nach anfänglichem Ärger konnte er aber scherzen. "Er war überhaupt nicht schnell, seine Arme bewegten sich schneller als seine Beine. Ihr hättetet sein Gesicht sehen sollen, als er merkte, dass ich mich umdrehte und er die Tasche nicht bekommen konnte."
Seine instinktive Reaktion hat er nach eigenen Angaben Social Media zu verdanken. "Ich habe zu viele TikToks gesehen, in denen so etwas passiert – ich war vorbereitet", fuhr der 30-Jährige fort.