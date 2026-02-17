Olympia 2026: NFL-Star entgeht versuchtem Raub in Mailand

Bears-Safety Jonathan Owens ist zurzeit mit Olympia-Superstar und Ehefrau Simone Biles bei den Winterspielen in Italien als Fan unterwegs. Dort wurde er fast Opfer eines Raubs.

Jonathan Owens genießt die NFL-Offseason in Mailand und besucht mit seiner Ehefrau und Olympia-Superstar Simone Biles die Winterspiele in Italien.

Bei einem Shopping-Trip wurde der Bears-Safety beinahe beraubt - kam aber knapp mit dem Schock davon.

"Da wollte mir doch tatsächlich jemand meine Einkaufstasche in Mailand klauen. Aus Gewohnheit hatte ich sie um meine Hand gewickelt, sodass er sie nicht greifen konnte – und er rannte sofort weg … aber trotzdem verrückt", schrieb Owens auf "X".