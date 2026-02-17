Olympia 2026 - Russland droht deutschem Medaillengewinner: "Wenn wir ihnen alles nehmen ..."

Seit 2022 dürfen russische Athleten nicht mehr an globalen Sportereignissen unter ihrer Flagge teilnehmen, seither haben viele Sportler eine andere Staatsbürgerschaft angenommen - wie zum Beispiel der Eiskunstläufer Nikita Volodin, der mit Teampartnerin Minerva Hase Bronze für Deutschland im Paarlauf holt. Genau diese Athleten werden jetzt vom russischen Staat unter Druck gesetzt.

Nikita Volodin hatte sich mit Teampartnerin Minerva Hase sicherlich mehr vorgestellt, nichtsdestotrotz freute sich der gebürtige Russe über seine Bronzemedaille und ließ sich mit der deutschen Flagge ablichten.

Volodin ist einer von insgesamt 38 Athleten, die den russischen Verband für einen anderen verließen. Das schmeckt dem russischen Staat allerdings überhaupt nicht.

Das hat Russlands Sportminister Mikhail Degtyaryov jetzt überaus deutlich gemacht. "Die Staatsbürgerschaft zu wechseln, ist purer Verrat. Und das ist meine Meinung, und sie ist richtig."