Olympia 2026: Deutsche Bobfahrer holen Gold, Silber und Bronze

Erlösung im Eiskanal: Johannes Lochner hat sich in der letzten Woche seiner Karriere den Traum vom Olympiasieg erfüllt. Der Bob-Pilot raste mit Anschieber Georg Fleischhauer im Zweier überlegen zu Gold und schlug damit auch erstmals seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich auf der größten Bühne. 1,34 Sekunden betrug der Vorsprung, hinter Friedrich sicherte sich Adam Ammour Bronze und komplettierte den deutschen Dreifachsieg - den hatte es auch 2022 in Peking schon gegeben.

Die deutschen Rodler haben es schon wieder getan! Im Männer-Zweier gibt es wie bereits in Peking 2022 einen Dreifachsieg. Johannes Lochner holt mit Anschieber Georg Fleischhauer überlegen Gold, dahinter erringen Francesco Friedrich und Adam Ammour Bronze.

Für Lochner ist es die dritte Olympiamedaille: Vor vier Jahren war er zweimal hinter Friedrich Zweiter geworden. "Hansi wäre einer der erfolgreichsten Bobfahrer aller Zeiten, wenn nicht dummerweise Francesco Friedrich gleichzeitig dagewesen wäre", sagte Bundestrainer René Spies in der "ARD". Diese Goldmedaille "gönnen wir ihm alle sehr".

In Cortina d'Ampezzo hatte der langjährige Dominator Friedrich mit Anschieber Alexander Schüller nun aber keine Antworten auf Lochner, der schon nach dem ersten Wettkampftag mit 0,80 Sekunden geführt hatte und auch am Dienstag der Beste war. "Es gibt nichts Geileres, als wenn ein Plan so aufgeht", sagte Lochner in der ARD: "Ich war selten sprachlos in meiner Karriere, aber jetzt ist es ein Glücksgefühl, das ich nicht beschreiben kann."

Für das Team Deutschland ist es in Norditalien die fünfte Goldmedaille - und die vierte im Eiskanal. Zuvor hatten die Rodler um die Einsitzer-Champions Max Langenhan und Julia Taubitz dreimal Gold gewonnen.