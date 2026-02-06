- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele live auf Joyn

Eishockey bei Olympia 2026 live: Wer zeigt Deutschland - Slowakei im Free-TV und Livestream?

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 21:38 Uhr
  • ran.de

Vom 6. bis 22. Februar 2026 finden in in Mailand und Cortina d'Ampezzo die Olympischen Winterspiele 2026 statt. ran gibt alle Informationen zu den Eishockey-Wettbewerben der Männer bei Olympia.

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo stehen vom 6. bis 22. Februar 2026 auf dem Programm.

Das Eishockey-Turnier der Männer beginnt am 11. Februar mit der Partie zwischen der Slowakei und Finnland. Deutschland wird einen Tag später erstmals antreten, wenn es um 21:10 Uhr gegen Dänemark gehen wird.

Seit 1924 ist das Herren-Turnier im Eishockey offiziell Teil der olympischen Spiele. Bei den Sommerspielen 1920 wurde bereits ein Demonstrationswettbewerb ausgetragen, der später vom IOC offiziell als Olympiaturnier anerkannt wurde.

- Anzeige -
- Anzeige -
imago images 1072095473

Die Olympischen Winterspiele live und kostenlos auf Joyn.

Im Eurosport-Stream auf Joyn seht ihr Olympia vom 06. bis 22. Februar 2026 live.

- Anzeige -

Das besondere im Eishockey in diesem Jahr ist die Teilnahme der NHL-Stars. So wird für Deutschland unteranderem auch Leon Draisaitl seine ersten Olympischen Spiele bestreiten. Bei seinem Debüt wird ihm sofort die Ehre des Fahnenträgers bei der Eröffnungsfeier im San Siro in Mailand zuteil.

ran gibt euch alle weiteren Informationen zum Eishockey-Turnier der Herren bei Olympia 2026.

- Anzeige -

Olympia 2026: Wann findet das Eishockey-Turnier der Herren in Italien statt?

Das Eishockey-Turnier der Männer wird am 11. Februar von der Slowakei gegen Titelverteidiger Finnland gestartet. Das Finale wird elf Tage später am 22. Februar ausgetragen werden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Eishockey-Spielplan bei Olympia: Wann spielt Deutschland?

  • 12. Februar, 21:10 Uhr: Deutschland vs. Dänemark 3:1
  • 14.Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Lettland 3:4
  • 15. Februar, 21:10 Uhr: USA vs. Deutschland 5:1
  • 17. Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Frankreich 5:1
  • 18. Februar, 12:10 Uhr: Deutschland vs. Slowakei

Deutschland spielt bei Olympia in Gruppe C und trifft  auf die USA, Lettland und Dänemark. Unser Nachbarland ist auch der Auftaktgegner am Donnerstag, 12. Februar. Alle Spiele finden in Mailand statt - entweder in der Arena Milano oder im Milano Ice Park.

Olympia 2026 heute live: Läuft Deutschland vs. Slowakei im Free-TV?

Ja, alle deutschen Spiele werden von der ARD oder vom ZDF live übertragen . so auch das Viertelfinale am Mittwoch gegen die Slowakei. Eurosport zeigt das Spiel ebenfalls.

- Anzeige -

Olympisches Eishockey-Turnier kostenlos auf Joyn sehen

Ja, alle Spiele mit deutscher Beteiligung könnt ihr live und kostenlos auf Joyn verfolgen.

- Anzeige -

Olympia heute live: Gibt's einen Ticker zu den Eishockey-Spielen?

Ja, die Eishockeyspiele werden im Liveticker auf ran.de verfolgt.

- Anzeige -

Eishockey bei Olympia: Wie funktioniert der Modus?

Die qualifizierten Teams werden auf drei Gruppen mit je vier Mannschaften aufgeteilt. In der Vorrunde spielt innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden. Danach gibt es eine neue Setzliste mit allen zwölf Teams, basierend auf den Ergebnissen der Vorrunde. Die drei Gruppenersten sowie der beste Gruppenzweite sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Die restlichen acht Teams spielen in einer Quali-Runde die letzten vier Startplätze für das Viertelfinale aus.

Dabei trifft das an Position 5 gesetzte Team auf den Zwölftplatzierten, der Sechste auf den Elften usw.

- Anzeige -

Diese Teams nehmen am olympischen Eishockey-Turnier teil:

Gruppe A:

  • Frankreich
  • Kanada
  • Schweiz
  • Tschechien

Gruppe B:

  • Finnland
  • Italien
  • Schweden
  • Slowakei

Gruppe C:

  • Dänemark
  • Deutschland
  • Lettland
  • USA
- Anzeige -
Curling - Round Robin (M)
09:05
Schweiz
Schweiz
Schweiz
9:4
9
2
2
0
0
2
0
3
4
0
0
1
0
0
3
0
Beendet
Schweden
Schweden
Schweden
09:05
Tschechien
Tschechien
Tschechien
9:7
9
0
1
0
1
0
0
3
1
0
3
7
2
0
1
0
1
1
0
0
2
0
Beendet
Deutschland
Deutschland
Deutschland
09:05
USA
USA
USA
5:8
5
0
1
0
1
0
0
0
0
3
0
8
0
0
1
0
0
1
0
3
0
3
Beendet
China
China
China
Nordische Kombination - Entscheidung (M)
10:00
:
Beendet
1J. Oftebro24:45.00m
Eishockey - Viertelfinal-Qualifikation (M)
12:10
Deutschland
Deutschland
Deutschland
5:1
5
3
0
2
1
0
1
0
Beendet
Frankreich
Frankreich
Frankreich
12:10
Schweiz
Schweiz
Schweiz
3:0
3
2
0
1
0
0
0
0
Beendet
Italien
Italien
Italien
Curling - Round Robin (F)
14:05
Schweden
Schweden
Schweden
6:8
6
0
0
1
0
3
0
1
0
1
0
8
0
2
0
1
0
1
0
2
0
2
Beendet
Kanada
Kanada
Kanada
14:05
Südkorea
Südkorea
Südkorea
5:7
5
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
7
0
3
0
0
0
1
1
0
2
0
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
14:05
Italien
Italien
Italien
8:6
8
1
0
0
3
0
1
0
1
0
2
6
0
0
1
0
3
0
1
0
1
0
Beendet
Japan
Japan
Japan
14:05
Dänemark
Dänemark
Dänemark
3:10
3
0
1
0
1
0
0
1
0
10
1
0
2
0
1
2
0
4
Beendet
USA
USA
USA
Biathlon - Entscheidung (M)
14:30
:
Beendet
1Frankreich1:19:55.20h
Eisschnelllauf - 1. Halbfinale (M)
14:30
:
Beendet
1Italien3:38.880m
Eisschnelllauf - 2. Halbfinale (M)
14:45
:
Beendet
1USA3:44.290m
Eisschnelllauf - 1. Halbfinale (F)
14:52
:
Beendet
1Kanada2:55.920m
Eisschnelllauf - 2. Halbfinale (F)
15:10
:
Beendet
1Niederlande2:55.840m
Eisschnelllauf - 7. Platz (M)
15:24
:
Beendet
1Deutschland3:45.250m
Eisschnelllauf - 5. Platz (M)
15:30
:
Beendet
1Frankreich3:43.900m
Eisschnelllauf - 7. Platz (F)
15:43
:
Beendet
Eisschnelllauf - 5. Platz (F)
15:49
:
Beendet
1Deutschland3:00.650m
Eisschnelllauf - 3. Platz (M)
16:22
:
Beendet
1China3:41.380m
Eisschnelllauf - Finale (M)
16:28
:
Beendet
1Italien3:39.200m
Eishockey - Viertelfinal-Qualifikation (M)
16:40
Tschechien
Tschechien
Tschechien
3:2
3
0
3
0
2
0
2
0
Beendet
Dänemark
Dänemark
Dänemark
Eisschnelllauf - 3. Platz (F)
16:41
:
Beendet
1Japan2:58.500m
Eisschnelllauf - Finale (F)
16:47
:
Beendet
1Kanada2:55.810m
Eiskunstlauf - Kurzprogramm (F)
18:45
:
Live
1A. Nakai78.71
Bob - 3. Lauf (M)
19:00
:
Beendet
1J. Lochner2:44.790m
Curling - Round Robin (M)
19:05
Deutschland
Deutschland
Deutschland
4:8
4
0
0
1
0
1
0
0
2
8
2
0
0
2
0
3
1
0
Beendet
Schweiz
Schweiz
Schweiz
19:05
Kanada
Kanada
Kanada
9:5
9
2
0
1
0
1
0
3
1
1
5
0
1
0
2
0
2
0
0
0
Beendet
Großbritannien
Großbritannien
Großbritannien
19:05
Schweden
Schweden
Schweden
7:4
7
0
2
0
2
0
1
0
2
0
4
1
0
0
0
0
0
2
0
1
Beendet
Norwegen
Norwegen
Norwegen
19:05
USA
USA
USA
5:8
5
1
0
1
0
0
0
2
0
1
0
8
0
2
0
0
0
3
0
2
0
1
Beendet
Italien
Italien
Italien
Ski Freestyle - Finale (M)
19:30
:
Beendet
1T. Frostad195.50
Bob - Entscheidung (M)
21:03
:
Beendet
1J. Lochner3:39.700m
Eishockey - Viertelfinal-Qualifikation (M)
21:10
Schweden
Schweden
Schweden
3:1
3
2
1
1
0
1
2. Drittel
Lettland
Lettland
Lettland

Eishockey bei Olympia 2026: Wer ist Titelverteidiger?

Als Titelverteidiger geht Finnland in das Turnier. Sie konnten sich im Finale 2022 in Peking gegen die IOC-Auswahl der russischen Athleten durchsetzen. Dritter beim Turnier in China wurde die Slowakei.

Auch interessant: Olympia 2026 heute live: Termine, Übertragungen im TV, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und - alle Infos

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Friedrich fährt im Kalicki-Bob
News

Olympia LIVE: Kompletter Medaillensatz für Deutschland!

  • 17.02.2026
  • 21:55 Uhr
Sophia Kirkby und Chevonne ChelseaUpdate
News

Täglich "hunderte" Anfragen! Olympia-Star über Datingleben

  • 17.02.2026
  • 21:00 Uhr
Vonn
News

Emotionale Botschaft: Lindsey Vonn meldet sich aus der Heimat

  • 17.02.2026
  • 20:12 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 17.02.2026
  • 18:37 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland?

  • 17.02.2026
  • 18:11 Uhr
DRAISAITL Leon Team GER Jubel um Torschuetzen Leon Draisaitl nach seinem Tor zum 1 : 0 Eishockey Vorrunde Spiel Deutschland - Frankreich Olympics - Olympische Winterspiele 2026 Mailand - Cortina 06...
News

Kommentar: Bronze ist mit dieser DEB-Truppe möglich

  • 17.02.2026
  • 16:40 Uhr
Schlussläufer Philipp Horn
News

Olympia: Deutsche Biathlon-Staffel verpasst Podium

  • 17.02.2026
  • 16:09 Uhr
imago images 1071296881
News

Olympia 2026: Termine, Austragungsorte, Sportarten, Tickets und TV-Übertragung im Überblick

  • 17.02.2026
  • 15:41 Uhr
Kämpfte vergebens: Vinzenz Geiger
News

Olympia 2026: Deutsche enttäuschen in Nordischer Kombi

  • 17.02.2026
  • 14:15 Uhr
Die Paralympics finden in Mailand und Cortina statt
News

Paralympics 2026 live: Termine, TV-Übertragungen und Streams, Austragungsorte, Sportarten, Zeitplan - alle Infos

  • 17.02.2026
  • 14:13 Uhr