Olympia 2026
Eishockey-Fan nach 16 Jahren Flucht wegen Olympia festgenommen
- Veröffentlicht: 13.02.2026
- 08:56 Uhr
- Oliver Jensen
Ein Fan der slowakischen Eishockey-Nationalmannschaft reiste trotz Haftbefehl nach Italien, um das erste Spiel bei Olympia zu verfolgen. Nun sitzt er hinter Gittern.
Ein Eishockey-Fan ging hohes Risiko ein, um die Spiele der slowakische Nationalmannschaft zu verfolgen - und sitzt nun im Gefängnis.
Die Polizei hat am Mittwochabend einen 44-jährigen slowakischen Staatsbürger festgenommen, wie die örtliche Carabinieri-Polizei in einer Mitteilung erklärte.
Gegen den Mann lag seit 16 Jahren ein Haftbefehl der italienischen Justizbehörden vor. Trotz seines Eintrags auf der Fahndungsliste der italienischen Polizei war der Slowake ins Land zurückgekehrt, um die Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen zu unterstützen - ein verhängnisvoller Fehler!
Das Wichtigste in Kürze
Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen, nachdem er in einer Pension am Stadtrand von Mailand eingecheckt hatte. Daraufhin brachten sie ihn ins zentrale Gefängnis San Vittore.
Der Mann, der am Mittwoch das erste Eishockeyspiel der Slowakei besuchen wollte, muss noch eine Haftstrafe von elf Monaten und sieben Tagen wegen einer Reihe von Ladendiebstählen aus dem Jahr 2010 absitzen, so die Carabinieri.
Die slowakische Eishockey-Nationalmannschaft der Männer startete am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina mit einem 4:1-Sieg gegen Finnland in der Santagiulia-Arena in Mailand.