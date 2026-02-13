Ein Fan der slowakischen Eishockey-Nationalmannschaft reiste trotz Haftbefehl nach Italien, um das erste Spiel bei Olympia zu verfolgen. Nun sitzt er hinter Gittern.

Ein Eishockey-Fan ging hohes Risiko ein, um die Spiele der slowakische Nationalmannschaft zu verfolgen - und sitzt nun im Gefängnis.

Die Polizei hat am Mittwochabend einen 44-jährigen slowakischen Staatsbürger festgenommen, wie die örtliche Carabinieri-Polizei in einer Mitteilung erklärte.

Gegen den Mann lag seit 16 Jahren ein Haftbefehl der italienischen Justizbehörden vor. Trotz seines Eintrags auf der Fahndungsliste der italienischen Polizei war der Slowake ins Land zurückgekehrt, um die Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen zu unterstützen - ein verhängnisvoller Fehler!