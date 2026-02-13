Olympische Winterspiele 2026
Olympia 2026: Gold-Rodler waren vor Start eingesperrt - "Kurz ein bisschen Muffe gekriegt"
- Veröffentlicht: 13.02.2026
Die deutsche Mixed-Staffel im Rodeln hätte fast ihren Olympia-Start verpasst, weil sie eingesperrt war.
Die deutsche Mixed-Staffel im Rodeln hat mit der Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 für Furore gesorgt.
Doch es hätte auch ganz anders kommen können: Kurz vor ihrem Start waren die deutschen Rodler nämlich eingesperrt. Eine abgerissene Türklinke hätte die deutsche Mannschaft fast um die Olympia-Teilnahme gebracht.
Olympia 2026: Abgerissene Türklinke bringt Gold-Staffel beinahe um Start
Doppelsitzer Tobias Wendl erklärte im Interview mit "Eurosport": "Fun Fact: Kurz vor dem Start kam ein Rumäne in die Umkleide und hat die Türklinke abgerissen und wir waren eingesperrt." Umso erleichterter waren sie, dass sie doch noch pünktlich aus dem Raum kamen.
"Ich habe mich gefreut, dass uns jemand die Tür aufgemacht hat", so Einzel-Goldmedaillengewinner Max Langenhan: "Ich habe wirklich kurz ein bisschen Muffe gekriegt, weil man ohne Griff keine Tür aufkriegt."