- Anzeige -
- Anzeige -
Olympische Winterspiele 2026

Olympia 2026: Gold-Rodler waren vor Start eingesperrt - "Kurz ein bisschen Muffe gekriegt"

  • Veröffentlicht: 13.02.2026
  • 10:25 Uhr
  • Oliver Jensen

Die deutsche Mixed-Staffel im Rodeln hätte fast ihren Olympia-Start verpasst, weil sie eingesperrt war.

Die deutsche Mixed-Staffel im Rodeln hat mit der Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 für Furore gesorgt.

Doch es hätte auch ganz anders kommen können: Kurz vor ihrem Start waren die deutschen Rodler nämlich eingesperrt. Eine abgerissene Türklinke hätte die deutsche Mannschaft fast um die Olympia-Teilnahme gebracht.

- Anzeige -
- Anzeige -

Olympia 2026: Abgerissene Türklinke bringt Gold-Staffel beinahe um Start

Doppelsitzer Tobias Wendl erklärte im Interview mit "Eurosport": "Fun Fact: Kurz vor dem Start kam ein Rumäne in die Umkleide und hat die Türklinke abgerissen und wir waren eingesperrt." Umso erleichterter waren sie, dass sie doch noch pünktlich aus dem Raum kamen.

"Ich habe mich gefreut, dass uns jemand die Tür aufgemacht hat", so Einzel-Goldmedaillengewinner Max Langenhan: "Ich habe wirklich kurz ein bisschen Muffe gekriegt, weil man ohne Griff keine Tür aufkriegt."

- Anzeige -
Mehr News und Videos
VAL DI FIEMME, ITALY 20260213 Johannes Hosflot Klaebo, Norway, in the men s 10 km freestyle during the Winter Olympics in Val di Fiemme, Italy. *** The image is included in the SPORTS PACKAGE. For ...
News

Olympia LIVE: Skilanglauf-Entscheidung der Herren

  • 13.02.2026
  • 12:10 Uhr
imago images 1067792950
News

Pasta-Ärger im Olympiadorf: "Magen dreht sich um"

  • 13.02.2026
  • 12:01 Uhr
Lindsey VonnUpdate
News

Chirurg: OP von Lindsey Vonn war "kompliziert"

  • 13.02.2026
  • 11:49 Uhr
Olympic Logo Mark, FEBRUARY 12, 2026 : the Milano Cortina 2026 Olympic Winter games, Winterspiele,Spiele, Summer games at Cortina Curling Olympic Stadium in Cortina d Ampezzo, Italy. Noxthirdxparty...
News

Olympia: Eiskunstlauf-Trainer wegen Gewaltvorwürfen gesperrt

  • 13.02.2026
  • 11:04 Uhr
Gewann zweimal Gold in Cortina: Max Langenhan
News

Olympiasieger Langenhan drückt Kanzler Merz weg

  • 13.02.2026
  • 10:16 Uhr
imago images 1072070171
News

Eishockey bei Olympia 2026 heute live: Turnier der Männer im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream

  • 13.02.2026
  • 09:39 Uhr
imago images 1072456058
News

Kommentar zum Helm-Skandal: Das IOC muss endlich aufwachen

  • 13.02.2026
  • 09:37 Uhr
Medaillen für Olympia vorgestellt
News

Medaillenspiegel Olympia 2026: Wo liegt Deutschland nach Staffel-Gold?

  • 13.02.2026
  • 09:07 Uhr
Neureuther
News

Olympia 2026: Kommentatoren, Moderatoren und Experten im deutschen Free-TV und Livestream

  • 13.02.2026
  • 08:51 Uhr
imago images 1072100975
News

Skispringen live: Wettbewerb der Männer auf der Großschanze - Übertragungen im Free-TV und im Joyn-Livestream

  • 13.02.2026
  • 08:50 Uhr