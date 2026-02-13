Die deutsche Mixed-Staffel im Rodeln hätte fast ihren Olympia-Start verpasst, weil sie eingesperrt war.

Die deutsche Mixed-Staffel im Rodeln hat mit der Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2026 für Furore gesorgt.

Doch es hätte auch ganz anders kommen können: Kurz vor ihrem Start waren die deutschen Rodler nämlich eingesperrt. Eine abgerissene Türklinke hätte die deutsche Mannschaft fast um die Olympia-Teilnahme gebracht.