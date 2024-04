Kritik an Coe: "Entspricht nicht dem olympischen Geist"

Anzeige

Die Entscheidung des Leichtathletik-Weltverbands (World Athletics), die Goldmedaillengewinner von Paris in seinen Disziplinen mit 50.000 Dollar zu belohnen, hat beim Präsidenten des Internationalen Radsportverbandes (UCI) für Unmut gesorgt. "Wir glauben wirklich, dass dies nicht dem olympischen Geist entspricht. Der Vorschlag wurde nicht diskutiert", sagte David Lappartient.

"Wenn wir das Geld auf die Spitzensportler konzentrieren, werden viele Möglichkeiten für Sportler in der ganzen Welt verschwinden", führte der Franzose, auch Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und Vorsitzender von Frankreichs NOK, aus.

Der gesamte Preisgeldtopf der Leichtathleten in Höhe von 2,4 Millionen Dollar stammt aus der Gewinnbeteiligung des IOC, die World Athletics alle vier Jahre erhält.

"Was alle überrascht hat, ist die Tatsache, dass Sebastian Coe (WA-Präsident; d.Red.) die Entscheidung einseitig getroffen hat, mit einer einstündigen Vorwarnung an das IOC und einer zweistündigen Vorwarnung an die anderen Verbände", sagte Michael Payne, ein ehemaliger Marketingdirektor des IOC, der Nachrichtenagentur AFP: "Die Verbände sind nicht zu Unrecht der Meinung, dass man sie über den Tisch gezogen hat. Was soll man nur drei Monate vor Paris tun?", sagte Payne.

Der Ire argumentierte, dass die Olympischen Spiele eine "gemeinschaftliche Anstrengung" seien und man "die Leute nicht so überrumpeln kann, wenn man keinen Medienrummel verursachen will."

Der Internationale Tennisverband ITF erklärte, man habe keine Pläne, diesem Beispiel zu folgen und Preisgelder zu zahlen - und jede wenn doch, würde jede Änderung "in Abstimmung" erfolgen.

Der Brite Coe, der als möglicher Kandidat für die Wahl des IOC-Präsidenten im kommenden Jahr gilt, hatte seinen Schritt verteidigt und erklärt, das Bild des Amateursportlers bei Olympia sei überholt. "Ich bin wahrscheinlich die letzte Generation, die mit einem Essensgutschein für 75 Pence und einer Bahnfahrkarte zweiter Klasse für ihr Land an den Start gegangen ist", sagte der frühere Goldmedaillengewinner über 1500 m bei der Bekanntgabe der Entscheidung.

Von Sportlern und Athletenvertretungen wurde der Vorstoß von World Athletics gemeinhin begrüßt. Karsten Warholm, norwegischer Olympiasieger im 400-m-Hürdenlauf, sprach gegenüber der Nachrichtenagentur AFP von einem "klugen Schachzug". Preisgeld sei "gut für die Athleten" und "eine Motivation."