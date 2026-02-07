Olympia: Skispringerin Ström holt Gold vor Prevc - Freitag Siebte

Selina Freitag Siebte, Agnes Reisch Neunte: Die deutschen Skispringerinnen haben nach einem verpatzten ersten Durchgang die erhoffte Olympia-Medaille von der Normalschanze verpasst.

Gold ging in Predazzo überraschend an Anna Odine Ström aus Norwegen, die Weltmeisterin Nika Prevc aus Slowenien auf Rang zwei verwies. Nozomi Maruyama aus Japan holte Bronze.

Freitag fehlten nach Sprüngen auf 94,5 und 97,5 umgerechnet gut acht Meter zum Podest. Die deutsche Fahnenträgerin Katharina Schmid, 2018 und 2022 noch mit Silber dekoriert, startete sogar nur mit Rang 16 in das letzte Großereignis ihrer Karriere.

Juliane Seyfarth folgte erst auf dem 32. Platz. Schon nach dem ersten Durchgang, als Reisch als beste Deutsche den neunten Rang belegte, war die Medaille quasi unerreichbar.