Olympia 2026 heute live am 8. Februar: Liveticker - alle Wettbewerbe der Winterspiele

Eishockey (F): Kanadierinnen nutzen ein Powerplay Alina Müller muss nach einem illegalen Hit für zwei Minuten auf die Strafbank, was innerhalb von 40 Sekunden vom kanadischen Team eiskalt ausgenutzt wird. Die Kanadierinnen lassen den Puck laufen, ehe es einen scharfen Pass durch den Slot in den linken Bullykreis gibt, von wo es einen Schuss aufs kurze Eck gibt. Zwar ist Saskia Maurer zur Stelle, doch ihr Abpraller landet direkt auf der Kelle von Natalie Spooner, die aus kurzer Distanz die Scheibe mit ein wenig Glück an der Torhüterin vorbeistochern kann und die Führung besorgt!

Eishockey (F): Kanada macht wieder Druck Das Spiel zwischen der Schweiz und Kanada läuft seit einigen Minuten bereits wieder. Wie bereits im ersten Drittel kommt das kanadische Team deutlich besser aus der Kabine und sucht immer wieder den Abschluss in Richtung Tor. Doch noch fehlt der Auswahl aus Nordamerika die Präzision, sodass Saskia Maurer vor noch keinen größeren Problemen gestellt wurde.

Eiskunstlauf (X): Die USA führen hauchdünn vor Japan Bevor es in wenigen Minuten mit dem Eistanz der besten fünf Teams weitergeht, lohnt es sich, einen Blick auf den aktuellen Zwischenstand zu werfen. Die USA führen bislang mit 34 Punkten, wobei lediglich das Eistanz-Duo, bestehend aus Madison Chock und Evan Bates, ihre jeweilige Runde für sich entscheiden konnte. Ansonsten belegten Alysa Liu und Ilia Malinin in ihrem jeweiligen Kurzprogramm den zweiten Rang, wodurch sie immerhin neun von zehn möglichen Zählern abräumten. Das Duo Ellie Kam und Danny O'Shea konnte an die sonstigen starken Leistungen mit Platz fünf nicht ganz anknüpfen. Zweiter ist Japan mit einem Punkt Rückstand. Bei den Asiaten patzte das Eistanz-Duo und belegte Position acht. In den weiteren drei Wettbewerben setzten sich die japanischen Athleten jeweils durch, sodass es ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen um den Olympiasieg geben dürfte. Den Bronzerang belegt aktuell Italien mit 28 Zählern, das nur einen Punkt Vorsprung vor Kanada hat.

Eishockey (F): Torloses Drittel Die Schweiz kann das torlose Unentschieden in die erste Drittelpause retten und zeigt vor allem kämpferisch eine starke Leistung. Das kanadische Team war über die 20 Minuten hinweg das spielerisch bessere Team, wobei man vor allem in der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs weitaus seltener vor das gegnerische Tor kam. Dadurch boten sich auch Offensivaktionen für das Team von Colin Muller, die bislang jedoch zu ungenau ausgespielt wurden. Für Kanada, das drei der letzten vier Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen abräumen konnte, dürfte der erste Auftritt ein wenig ernüchternd sein, da man nur selten klar vor das Tor von Saskia Maurer kam. Somit ist der Pausenstand auch nicht gänzlich unverdient.

Eishockey (F): Körperbetontes Spiel Nachdem die Kanadierinnen deutlich besser in die Partie gefunden hatten, scheinen sich die Schweizerinnen seit einigen Minuten gefangen zu haben. Die Schweiz hält vor allem mit einem sehr körperbetonten Spiel dagegen und stellt das kanadische Team vor einige Probleme. In den letzten rund fünf Minuten haben die Eidgenossinnen sogar mehr Torabschlüsse suchen können als ihre Gegnerinnen. Allerdings muss Alina Marti rund eine Minute vor dem Ende des ersten Drittels für zwei Minuten aufgrund eines Bandenchecks auf die Strafbank.

Eishockey (F): Die Schweiz verpasst die Überraschung Das kanadische Team um Marie-Philip Poulin, die in den letzten vier olympischen Finals jeweils mindestens einen Treffer erzielen konnte, baut weiterhin extrem viel Druck auf das Tor von Saskia Maurer auf. So scheitert Brianne Jenner aus kurzer Distanz an der Torhüterin. Auf der anderen Seite vergibt Alina Marti die große Überraschung nach einem Tempogegenstoß aus kurzer Distanz freistehend am rechten Pfosten.

Eishockey (F): Kanada startet stark Das kanadische Eishockey-Team startet gleich zu Beginn stark und feuert mehrfach in Richtung Saskia Maurer. Während die Schweizerin mehrfach gut reagiert, hat sie auch noch Hilfe vom Pfosten. Nach einem Schuss von Renata Fast aus dem linken Bullykreis klatscht der Puck gegen das Aluminium in der langen Ecke, von wo die Scheibe kurz darauf geklärt wird.

Eiskunstlauf (X): Frankreich verpasst das Finale Kevin Aymoz kann sich im Kurzprogramm zwar mit 88,05 Punkten Platz vier sichern, doch seine direkte Konkurrenz patzt nicht. Nika Egadze aus Georgien kommt auf Rang sechs ein, wobei sein Vorsprung auf den siebtplatzierten Chinesen gerade einmal zwei Zehntel beträgt, und sichert seinem Team den Einzug ins Finale. Neben den Georgiern haben es auch die USA, Japan, Italien und Kanada unter die besten fünf Nationen geschafft. Diese ermitteln heute und morgen den Olympiasieger unter sich. Mit dem Eistanz um 22:05 Uhr geht es weiter.

Curling (X): Korea schlägt die USA und Kanada patzt Seonyeong Kim gibt den letzten Stein auf den Weg und gibt ihrem Partner Yeongseok Jeong nur wenige Instruktionen. Ohne Probleme läuft der Stein bis ins Zentrum, ehe die Entscheidung gefallen ist. Südkorea schlägt völlig überraschend die USA und holt sich damit den ersten Sieg im sechsten Spiel bei den Olympischen Spielen 2026! Auf der Bahn daneben gibt es unterdessen eine weitere Überraschung. Estland kann Kanada mit 8:6 besiegen, wodurch der Kampf um die Plätze, die für das Erreichen der Halbfinals berechtigen, überaus spannend ist. Außerdem schlägt die Schweiz sehr souverän mit 10:3 Tschechien, während sich Italien in einem Krimi am Ende mit 6:5 gegen Norwegen durchsetzt.

Ausblick auf den restlichen Abend Nach der Entscheidung im Skispringen von der Normalschanze und dem Big Air der Snowboarder sind die Medaillen am heutigen Samstag bereits verteilt. Während auch Curling in den letzten Zügen steckt, gibt es noch das Kurzprogramm der Männer im Eiskunstlauf für den Teamwettbewerb. Außerdem fängt in rund einer Viertelstunde noch ein Eishockeyspiel zwischen der Schweiz und Kanada an. Den Abschluss des Tages machen dann erneut die Eiskunstläufer mit dem Eistanz.

Curling (X): US-Duo muss in die Verlängerung Im Duell mit dem Tabellenletzten aus Korea muss die USA in die Verlängerung gehen. Im achten Durchgang können die US-Amerikaner nochmal dagegenhalten und gleichen einen 2:5-Rückstand mit einem Drei-Punkte-Spiel aus! Somit geht es in das Extra-End, bei dem das koreanische Team jedoch den letzten Stein haben wird.

Snowboard (M): Japaner räumen Gold und Silber ab Aus dem nahezu eingeplanten Gold für Hiroto Ogiwara ist nichts geworden. Ganz im Gegenteil: Ohne einen gestandenen Sprung kann der Topfavorit auf den Olympiasieg nicht in die Medaillenentscheidung eingreifen. Dennoch kann sich Japan über Edelmetall freuen. Kira Kimura stellt einen Switch-Backside-1980-Mute sicher in den Schnee und sichert sich eine Wertung von 90,50 Zählern, die mit Abstand höchste Wertung des Wettbewerbs! In Kombination mit seiner Wertung von 89 Punkten geht es für ihn auf die Eins. Dahinter kann sein Teamkollege Ryoma Kimata keine Verbesserung mehr zeigen. Somit holt Japan nicht nur Gold, sondern auch noch Silber! Die Bronzemedaille geht an den Olympiasieger von Peking, Yiming Su aus China, der im finalen Durchgang noch Oliver Martin abfangen konnte!

Skispringen (F): Stroem macht die Sensation perfekt Erst löst Nozomi Maruyama die bislang Führende, Lisa Eder, an der Spitze ab. Doch im Anschluss ist es Nika Prevc, die zurückschlägt. Obwohl die Überfliegerin des Winters mit 99,5 Metern nicht die Spitzenweite erzielt, kann sie die Japanerin noch abfangen. Im Anschluss startet Anna Odine Stroem. Die Norwegerin fliegt eineinhalb Meter weiter als Prevc und steht ihren Versuch ganz sicher. Auch beim Ausfahren zeigt sie keine Reaktion. Erst in den Armen der Teamkolleginnen kann sie ihre Freude nicht mehr verbergen und schreit ihre Freude heraus. Trotz der höheren Weite wird es nochmal eng, doch am Ende entscheidet sie das Duell mit der Slowenin um 1,1 Punkte für sich! Damit geht Gold nach Norwegen. Die Silbermedaille sichert sich Nika Prevc, während Nozomi Maruyama für Japan Bronze gewinnt!

Skispringen (F): Eder möchte es wissen Als fünfletzte Springerin sitzt Lisa Eder auf dem Balken. Mit völliger Entschlossenheit stößt sie sich vom Balken ab und trifft den Schanzentisch nahezu perfekt. Mit einer hohen Flugkurve geht es für in Richtung Landezone, ehe sie nach 100 Metern aufkommt. Damit kann die Österreicherin nicht nur die Führung übernehmen, sondern setzt sich auch mit rund zehn Punkten an die Spitzenposition.

Skispringen (F): Freitag vor Reisch Selina Freitag kann sich mit einem Sprung auf 97,5 Meter nochmal verbessern und schiebt sich zumindest auf den siebten Rang vor, da sie auch nach Nikda Vodan in Führung liegt. Die Slowenin verdrängt unterdessen Agnes Reisch vom zwischenzeitlich zweiten Platz.

Curling (X): Kanada kommt nochmal ran Im sechsten End kann das kanadische Duo drei Steine für sich verzeichnen. Damit verkürzt man den Rückstand auf die Esten auf 5:7. Allerdings zieht Estland im siebten Durchgang das Powerplay, sodass man den Gegner nochmal verstärkt unter Druck setzen wird. Das kanadische Team hat das eigene Powerplay bereits im vierten End gezogen, sodass dieses taktische Mittel in einem vermeintlichen achten Durchlauf nicht zur Verfügung stehen würde.

Skispringen (F): Schmid verbessert sich Katharina Schmid zeigt eine Reaktion auf den eher schwachen ersten Durchgang und stellt mit einem Telemark ihren Sprung nach 97,5 Metern ganz sicher in den Schnee. Damit wird sie sich nochmal einige Plätze nach vorne schieben können, doch ein Angriff nach vorne ist es nicht, da der Wind zu gut war.

Snowboard (M): Ogiwara stürzt erneut Hiroto Ogiwara, der große Favorit auf die Goldmedaille, fährt mit viel Tempo an. Wie sein italienischer Kontrahent versucht er den Switch-Backside-1980-Melon. Obwohl er mehr als genug Zeit hat, sein Board zu platzieren, überdreht er ein wenig und kann die Landung dementsprechend nicht mehr abfangen. Dadurch geht es für den Japaner in den Schnee und der Traum von Gold ist ausgeträumt!

Snowboard (M): Matteoli stellt den zweiten Sprung rein Ian Matteoli konnte seinen ersten Sprung nicht stehen und steht im zweiten Durchgang somit stark unter Druck. Er zeigt wie im ersten Versuch den Switch-Backside-1980-Melon und kann diesen auch in den Schnee bringen. Allerdings ist die Bewertung am Ende sehr überschaubar, sodass er nur auf 80,25 Punkte kommt. Damit muss er im Finaldurchgang einen exzellenten Sprung zeigen, ansonsten wird er sich von einer Medaille verabschieden müssen.

Skispringen (F): Finale läuft Der zweite Durchgang hat bereits begonnen und Lisa Hirner zeigt gleich zu Beginn eine starke Leistung mit 98,5 Metern. Damit steigert sie sich um fünfeinhalb Meter, womit sie direkt eine Duftmarke setzt. Im Anschluss beißen sich die folgenden Springerinnen die Zähne an der Weite aus, ehe Anezka Indrackova ihr die Führung abnimmt.

Curling (X): Kanada und die USA mit Problemen Sowohl Kanada als auch das US-amerikanische Duo haben überraschend Probleme. Während die USA mit 1:3 gegen Korea zurückliegt, müssen die Kanadier ein 2:6 gegen Estland in den verbleibenden vier Durchgängen aufholen. Dahingegen geht es auf Bahn drei deutlich enger zu. Die Schweiz führt nach vier Ends mit 3:2 gegen Tschechien, während es zwischen Norwegen und Italien 3:3 steht.

Snowboard (M): Topfavorit greift in den Schnee Der Überflieger der letzten Wochen, Hiroto Ogiwara, kann seinen ersten Sprung, den Switch-Backside-1980-Melon, nicht stehen, sodass es starke Abzüge gibt. Nach dem ersten Durchgang hat der Japaner gerade einmal 21 Punkte auf dem Konto. Allerdings gibt es noch zwei weitere Durchgänge, bei denen er sich keinen Fehler mehr erlauben darf, da die beiden besten Sprünge addiert werden und in die Gesamtnote einfließen. Im Gegensatz zum 20-Jährigen macht es Kira Kimura deutlich besser und geht mit einer Wertung von 89 Zählern als Nummer eins in den zweiten Durchlauf. Dahinter ist es sehr eng, sodass der Abstand auf Position fünf gerade einmal drei Punkte beträgt.

Skispringen (F): Prevc nur Zweite Nachdem Nika Prevc den kompletten Winter über extrem dominant aufgetreten ist und auch die Probesprünge beherrscht hat, unterläuft der klaren Goldfavoritin ein kleiner Fehler beim Absprung, sodass sie nur auf Rang zwei nach dem ersten Durchgang einkommt. Mit 135,9 Punkten hat sie einen Zähler Rückstand auf Anna Odine Stroem, die somit im Finaldurchgang als Letzte in die Spur von Predazzo gehen wird. Position drei nimmt Nozomi Maruyama ein, die zwei Zehntel hinter der Überfliegerin liegt. Dahinter gibt es dann jedoch bereits ein Loch von rund vier Punkten.

Snowboard (M): Kimata legt vor Mit einem Backside-1980-Melon startet Ryoma Kimata in seinen ersten Lauf. Dabei erzielt der Japaner eine Punktzahl von 86,25 Punkten, die ihn vorerst auf den ersten Platz katapultiert. Allerdings kommt die starke Konkurrenz erst am Schluss, sodass er zwar erst einmal stark vorgelegt hat, doch Kira Kimura, Ian Matteoli und Hiroto Ogiware haben noch keinen Trick zeigen können.

Skispringen (F): Reisch und Freitag in Lauerstellung Der erste Durchgang nähert sich dem Ende. Agnes Reisch und Selina Freitag zeigen sehr ordentliche Leistungen und reihen sich vorerst hinter der Spitze ein. Allerdings werden 92 und 94,5 Meter nicht für eine Medaille reichen. Kurz darauf macht sich auch Katharina Schmid auf den Weg. Nach 89 Metern bekommt die Silbermedaillengewinnerin von Peking auf dem Schnee auf, womit sie weit zurückfällt. Damit wird die deutsche Fahnenträgerin in die Entscheidung von der Normalschanze nicht eingreifen können.

Eiskunstlauf (X): Kurzprogramm mit Malinin Die vierte Teildisziplin im Teamwettbewerb steht an. Bislang führt das US-Team die Tabelle mit 25 Punkten vor Japan (23) und Italien (22) an. Für die US-Amerikaner geht übrigens Ilia Malinin an den Start, der in den letzten beiden Jahren jeweils Weltmeister wurde. Neben den drei führenden Nationen streiten sich noch Georgien, Kanada und Frankreich um einen Platz im Finale, bei dem nur die besten fünf Teams antreten werden. Dabei haben die Franzosen mit 17 Zählern die ungünstigste Ausgangsposition, da Kevin Aymoz mindestens zwei Punkte auf die direkte Konkurrenz aufholen muss.

Curling (X): Kanada mit schwachem Start Das kanadische Duo, bestehend aus Jocelyn Peterman und Brett Gallant, hat extrem große Probleme in den ersten beiden Ends gegen Estland. Nachdem man gleich zu Beginn drei Punkte kassiert hatte, bekamen die Kanadier das Recht auf den letzten Stein. Allerdings fehlt ihnen noch die letzte Präzision. Trotz des Vorteils liegen erneut zwei Steine der Gegner shot, wodurch es zum 0:5 kommt. Nach fünf Partien liegen die Esten aktuell auf dem geteilten achten Rang und haben lediglich einen Sieg vorzuweisen. Kanada hat derweil drei Siege vorzuweisen und kämpft in den verbleibenden Begegnungen um den Einzug ins Halbfinale.

Skispringen (F): Seyfarth muss zittern Als 34. Starterin darf sich Juliane Seyfarth vom Balken in Predazzo stürzen. Trotz einer ruhigen Luftfahrt fehlt ihr die Weite. Am Ende kommt sie auf 88 Meter. Damit reiht sie sich auf Rang 16 ein, womit sie noch zwei Springerinnen hinter sich lassen muss, um den Finaldurchgang zu erreichen.

Snowboard (M): Finale im Big Air steht an Neben der Skisprung-Entscheidung der Frauen von der Normalschanze steht am Samstagabend noch eine weitere Medaillenvergabe auf dem Plan. Die Snowboardfahrer suchen im Big Air den nächsten Olympiasieger. Während Yiming Su, der vor vier Jahren in Peking Gold gewann, zwar mit von der Partie ist, sind die Favoriten andere. Vor allem Hiroto Ogiware, der nicht nur die Qualifikation gewann, sondern auch die X-Games von Aspen vor rund zwei Wochen, geht als heißester Kandidat an den Start. Dazu gesellen sich noch sein japanischer Teamkollege Kira Kimura sowie der Italiener Ian Matteoli und der Neuseeländer Rocco Jamieson.

Eishockey (F): Amerikanerinnen werden ihrer Favoritenrolle gerecht Mit einem 5:0-Erfolg setzen sich die US-Amerikanerinnen gegen Finnland durch. Nachdem es bereits nach einer halben Stunde 4:0 gestanden hatte, erzielte rund vier Minuten vor dem Ende Abbey Murphy ihren ersten Turniertreffer. Damit bleibt das US-Team auch im zweiten Match ungeschlagen und führt die Gruppe A mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 10:1 an.

Rennrodeln (M): Langenhan nach dem ersten Tag auf Goldkurs Eigentlich sollte es die große Show von Felix Loch werden. Doch nach den ersten beiden Läufen meint es die Bahn nicht gut mit dem Routinier. Loch bekommt keinen seiner Versuche fehlerfrei ins Ziel und liegt nach dem ersten Wettkampftag nur auf Rang acht. Ganze 0,909 Sekunden fehlen bereits zu den Medaillenplätzen. Die deutschen Hoffnungen auf Gold ruhen damit vor allem auf Max Langenhan. Der Deutsche knallt gleich zweimal den Bahnrekord in den Eiskanal und führt nach dem ersten Tag mit 0,162 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Jonas Müller. Auf Rang drei folgt Lokalmatador Dominik Fischnaller mit einem Rückstand von 0,298 Sekunden. Timon Grancagnolo liegt aktuell auf Platz neun und hat ebenfalls schon deutlichen Abstand zur Spitze. Zwar sind noch einige Rodler unterwegs, doch die vorderen Plätze werden sie nicht mehr angreifen können.

Curling (X): US-Team möchte ins Halbfinale In der Abendsession geht es wie in den letzten Tagen bereits mit dem Curling der Mixed-Teams weiter. Dabei hat das britische Team eine Pause, das sich bereits einen Platz unter den besten vier gesichert und somit die Vorschlussrunde erreicht hat. Das US-Team trifft ab 19:00 Uhr auf Korea und könnte mit einem Erfolg einen großen Schritt in Richtung Semifinal machen. Außerdem spielt Italien gegen Norwegen und Tschechien trifft auf die Schweiz. Auch zwischen Kanada und Estland geht es noch um das Erreichen der Halbfinals.

Rennrodeln (M): Langenhan wieder mit Bahnrekord! Was für eine Ansage! Max Langenhan bleibt auch im zweiten Lauf voll fokussiert und lässt sich auch von einem Fehler am Start überhaupt nicht beeindrucken. Langenhan setzt mit 52,902 Sekunden den nächsten Bahnrekord.

Rennrodeln (M): Felix Loch bleibt deutlich zurück! Die Enttäuschung ist Felix Loch deutlich ins Gesicht geschrieben. Mit diesem Lauf dürfte er sich wohl früh aus dem Kampf um die Medaillen verabschieden. Sein Rückstand auf den führenden Jonas Müller wächst auf 0,757 Sekunden an. Jetzt richtet sich der Blick auf Max Langenhan. Kann er die Führung zurückholen oder bleibt Müller an der Spitze?

Rennrodeln (M): Müller übernimmt Führung, wie reagieren die Deutschen? Jonas Müller aus Österreich lässt sich im zweiten Run nichts vormachen, liefert eine gute Zeit ab und schiebt sich mit 1:45,988 Minuten an die erste Position. Bald sind dann auch die nächsten deutschen Starter gefragt.

Rennrodeln (M): Grancagnolo lässt liegen Timon Grancagnolo ist im zweiten Lauf als erster deutscher Rodler an der Reihe. Doch die Fahrt verläuft nicht optimal. Der Deutsche muss auf der Bahn hart arbeiten, kommt nicht sauber durch alle Passagen und verliert dabei wertvolle Zeit. Im Vergleich zum ersten Lauf ist er diesmal etwas langsamer unterwegs und verliert Zeit auf Fischnaller.

Rennrodeln (M): Fischnaller eröffnet mit guter Zeit Dominik Fischnaller aus Italien legt vor. Der Lokalmatador kommt wie schon im ersten Lauf sauber durch den Eiskanal und setzt die erste Richtzeit mit 1:46,124 Minuten. Die Zeiten aus den einzelnen Läufen werden am Ende addiert, sodass man sich in keinem der vier Läufe eine große Schwäche erlauben kann. Jonathan Gustafson erlebt im Anschluss den nächsten missglückten Lauf. Er liegt deutlich hinter Fischnaller.

Eishockey (F): Finnland an der Wand Im Eishockey ist das dritte Drittel zwischen Finnland und den USA gestartet. Mit dem Rücken an der Wand sind darin die Finninnen, die trotz eines beherzten Auftritts keine Lücke in der Abwehr der US-Amerikanerinnen finden. Sie liegen 0:4 gegen die großen Goldfavoritinnen zurück.

Rennrodeln (M): Der zweite Lauf steht an Im Cortina Sliding Centre ist alles angerichtet für den zweiten Lauf im Rennrodeln. Dieses Mal wird Dominik Fischnaller aus Italien eröffnen, der nach dem ersten Lauf auf Platz drei liegt. Timon Grancagnolo ist als vierter Starter als erster Deutscher gefragt. Felix Loch und Max Langenhan sind dann mit der Startnummer elf und zwölf an der Reihe.

Skispringen (F): Die Chancen der deutschen Springerinnen Geht es nach den Trainingsdurchgängen, dann hat sicherlich Agnes Reisch aus dem deutschen Team die besten Möglichkeiten, heute eine Medaille abzugreifen, wenn sie zwei gute Sprünge zusammenbringt. Auch Selina Freitag gilt es sicherlich im Blick zu behalten, nachdem sie im Weltcup bei den Wettkämpfen von der Normalschanze zuletzt glänzen konnte. Die deutsche Fahnenträgerin Katharina Schmid gilt bei ihren letzten Winterspielen indes heute nur als Außenseiterin. Komplettiert wird die deutsche Mannschaft durch Juliane Seyfarth. Für die Schweiz geht einzig Sina Arnet an den Start.

Skispringen (F): Wer holt Gold von der Normalschanze? Auch die Schanzen in Predazzo sind heute im Fokus des Geschehens! Die Skispringerinnen suchen ab 18:45 Uhr ihre Olympiasiegerin auf der Normalschanze. Als große Favoritin geht Nika Prevc aus Slowenien an den Anlauf. Mit bereits 13 Weltcupsiegen in diesem Winter hat sie ihre Dominanz unter Beweis gestellt. Gestern durfte sie gemeinsam mit ihrem Bruder Domen Prevc, der auch bei den Männern als Favorit gilt, die Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen. Doch sollte der Slowenin ein Fehler unterlaufen, stehen mehrere starke Konkurrentinnen bereit. Vor allem die Österreicherin Lisa Eder ist auf der Normalschanze sehr stark einzuschätzen und gehört zu den größten Herausforderinnen im Kampf um Gold. Im ersten Durchgang sind 50 Athletinnen am Start. Auch die Skispringerinnen aus Norwegen sind heiße Anwärterinnen auf die Medaillen. Im Finale dürfen dann nur noch die Top 30 starten. Derzeit läuft der Probedurchgang, der allen Springerinnen noch mal die Chance gibt, vor dem Wettkampf die Schanze zu testen.

Eishockey (F): USA mit klarer Führung nach zwei Dritteln Die finnischen Spielerinnen setzen zwischendurch immer wieder kleine Glanzpunkte und können das US-Team phasenweise fordern. Doch insgesamt behalten die Amerikanerinnen die Kontrolle über die Partie. Zum Ende des zweiten Drittels liegt Finnland deutlich zurück und muss mit einem 0:4 in den Schlussabschnitt gehen. Für die Löwinnen wird es nun eine große Herausforderung, noch einmal in die Partie zurückzufinden.

Eishockey (F): USA entflieht weiter In der Partie zwischen den USA und Finnland ist die Waage inzwischen klar in Richtung der Favoritinnen gekippt. Die finnische Mannschaft findet absolut keinen Zugang und allein im zweiten Drittel spricht die Statistik klar für die US-Amerikanerinnen, die inzwischen mit 4:0 in Führung liegen.

Rennrodeln (M): Langenhan erwischt Traumstart In der Eisrinne ist der erste Lauf im Einsitzer abgeschlossen. Niemand aus dem Feld konnte mehr Druck auf Max Langenhan ausüben. Mit 52,924 Sekunden stellte er im Cortina Sliding Centre einen Bahnrekord auf. Der größte Konkurrent der deutschen Rodler, der Österreicher Jonas Müller, liegt nach dem ersten Durchgang nur drei Hundertstel Sekunden hinter Langenhan auf Platz zwei. Felix Loch erlebte indes einen richtigen Fehlstart. Nachdem er oben an die Bande kam, war die Zeit dahin und er liegt auf Platz neun 0,494 Sekunden zurück. Um 18:32 startet der zweite Lauf.

Eishockey (F): USA lässt es zweimal klingeln Die US-Mannschaft erhöht den Druck auf die finnische Auswahl jetzt deutlich. Innerhalb kurzer Zeit haben die US-Amerikanerinnen zwei Treffer nachgelegt und die Führung komfortabel ausgebaut. Nach dem Tor von Taylor Heise zum 2:0 folgt wenig später der nächste Treffer: Megan Keller trifft zum 3:0.

Rennrodeln (M): Fischnaller setzt sich auf die Drei Im ersten Lauf im Rennrodeln führt Max Langenhan aus Deutschland mit einer Zeit von 52,924 Sekunden weiterhin. Dahinter liegt der Österreicher Jonas Müller nur hauchdünn zurück. Sein Rückstand beträgt gerade einmal 0,035 Sekunden. Dominik Fischnaller aus Italien, der mit starken Trainings überzeugen konnte, bestätigt seine Form auf der Olympiabahn mit einem Rückstand von 0,161 Sekunden und Platz drei. Vierter ist Kristers Aparjods aus Lettland mit 53,221 Sekunden und 0,297 Sekunden Rückstand. Timon Grancagnolo setzte sich nach seinem ersten Lauf auf den achten Zwischenplatz. Felix Loch ist mit 0,494 Sekunden Rückstand nur Neunter. 16 Athleten haben ihren Lauf absolviert.

Eishockey (F): USA führt nach dem ersten Drittel Nach den ersten 20 Minuten liegt die USA mit 1:0 gegen Finnland vorne. Den einzigen Treffer des Drittels erzielte Alex Carpenter in der 15:19 Minute im Power Play. Die Vorlagen kamen von Laila Edwards und Megan Keller. Insgesamt sind die US-Amerikanerinnen ihrer Favoritenrolle voll und ganz gerecht geworden. 15:4 Schüsse aufs Tor zeigen, wie viel Druck die USA im ersten Abschnitt aufgebaut haben. Finnland musste sich vor allem auf seine Torhüterin verlassen.

Eisschnelllauf (F): Lollobrigida holt Gold mit Olympischem Rekord! Was für eine Geschichte! Francesca Lollobrigida wächst bei ihren Olympischen Winterspielen über sich hinaus und zeigt den Lauf ihres Lebens. Mit jeder Runde steigert die Italienerin das Tempo, hält das hohe Niveau bis zum Schluss durch und wird im Ziel mit einem Olympischen Rekord belohnt. Eine Zeit, an die im Anschluss selbst die großen Topathletinnen der Saison nicht mehr herankommen. Damit krönt sich Lollobrigida ausgerechnet an ihrem Geburtstag zur Olympiasiegerin. Was für ein Moment für die Italienerin, die voller Euphorie ihren Sohn in die Arme schließt! Ragne Wiklund erreicht mit ihrer Zeit die Silbermedaille. Valérie Maltais aus Kanada belohnt sich mit Bronze. Für Joy Beune und Isabelle Weidemann aus der letzten Paarung reicht es nur zu den Plätzen vier und fünf. Josie Hofmann wird schließlich 14.

Eisschnelllauf (F): Die letzten Läuferinnen Joy Beune und Isabelle Weidemann gehen als letzte Athletinnen auf die Runde. Können sie Lollobrigida noch die Goldmedaille entreißen?

Eisschnelllauf (F): Wiklund unterliegt Ragne Wiklund ist lange richtig gut dabei, kann Druck auf die aktuell Führende ausbauen, doch die letzten beiden Runden von Francesca Lollobrigida waren einfach von einem anderen Stern! Wiklund hat keine Chance und landet auf Platz zwei. Lollobrigida hat damit zumindest die Medaille schon sicher.

Rennrodeln (M): Auch die österreichische Konkurrenz kommt nicht ran Sechs Starter haben inzwischen ihren ersten Lauf absolviert und es bleibt bei der Führung von Langenhan. Auch der Topstar aus Österreich, Jonas Müller, bleibt knapp hinter dem Deutschen, wenn mit 0,035 Sekunden auch nur knapp. Felix Loch ist auf den fünften Platz zurückgefallen.

Eisschnelllauf (F): Geburtstagsmärchen auf dem Eis Zwischenzeitlich hatte sich Nadezhda Morozova aus Kasachstan an die Spitze gesetzt, doch die Konkurrenz ließ nicht lange auf sich warten. Die Italienerin Francesca Lollobrigida, die ausgerechnet heute Geburtstag feiert, geht mit viel Tempo ins Rennen und zeigt von Beginn an starke Zwischenzeiten. Auch Valérie Maltais aus Kanada ist auf Kurs unter der Zeit von Morozova, als es in die entscheidenden Schlussrunden geht. Dann das große Finale: Lollobrigida hält das hohe Tempo bis zum Ziel durch und sorgt für ein echtes Highlight. Sie zeigt den neuen olympischen Rekord! Ob da überhaupt noch jemand vorbeikommt?

Rennrodeln (M): Loch kommt nicht mit Am Start kommt Felix Loch noch gut weg, dann aber schleichen sich beim zweiten deutschen Rodelstar die Fehler ein, nachdem er früh die Bande mitnimmt. Loch bleibt deutlich hinter der Auftaktzeit von seinem Teamkollegen zurück. 0,494 Sekunden haben am Ende gefehlt. Da wird er nicht zufrieden mit seiner Leistung sein.

Rennrodeln (M): Langenhan eröffnet mit Bahnrekord! Max Langenhan eröffnet die Entscheidung im Rennrodeln mit einer Ansage! Der Deutsche kommt super durch die ersten Kurven, macht auch unten raus alles richtig und knallt mit 52,924 Sekunden den neuen Bahnrekord hin. Gleich wird dann direkt Felix Loch als nächster Topkandidat auf Gold an der Reihe sein.

Eishockey (F): Schweden feiert nächsten Sieg Nach dem Erfolg im Auftaktspiel gegen Deutschland legt Schweden nun auch gegen Italien nach. Die Partie begann zunächst ausgeglichen, doch im zweiten Drittel fanden die Schwedinnen immer besser ins Spiel. Mit zunehmendem Druck brachten sie den Puck mehrfach im italienischen Tor unter und nahmen den Gastgeberinnen damit das Momentum. Im Schlussdrittel legte Schweden noch einmal nach und erzielte zwei weitere Treffer. Am Ende steht ein klarer 6:1-Sieg für die Skandinavierinnen. Damit bleibt Schweden souverän an der Tabellenspitze und unterstreicht seine Ambitionen im Turnier. Im Spiel zwischen den USA und Finnland ist zur Hälfte des ersten Drittels noch kein Tor gefallen.

Eisschnelllauf (F): Hofmann im Mittelfeld Josie Hofmann startet ordentlich in ihr Rennen, auch wenn schnell klar wird, dass sie die zuvor von Sandrine Tas gesetzte Bestzeit nicht angreifen kann. Mit zunehmender Distanz rückt auch eine Topplatzierung mehr und mehr außer Reichweite. Auf den letzten Metern wirft die Deutsche noch einmal alles in die Waagschale, doch am Ende steht ein Rückstand von 5,28 Sekunden zu Buche. Das bedeutet Platz sieben im Klassement. Ein Ergebnis, mit dem Hofmann wohl nicht ganz zufrieden sein wird.

Eisschnelllauf (F): Hofmann an der Reihe Josie Hofmann ist in der Entscheidung um die 3000 Meter an der Reihe. Die Deutsche läuft gemeinsam mit Momoka Horikawa aus Japan, die für Martina Sáblíková in den Wettkampf rutschte, nachdem sie verletzungsbedingt zurückziehen musste. Wie kann die Deutsche sich im bisherigen Klassement positionieren?

Rennrodeln (M): Wer bringt sich in Richtung Medaillen in Position? Im Cortina Sliding Centre in Cortina d’Ampezzo wird es ab 17:00 Uhr ernst. Im Rennrodeln der Männer beginnt mit dem ersten von insgesamt vier Läufen der Kampf um die Olympiamedaillen und damit eine der größten Chancen für das deutsche Team auf Medaillen. Im Fokus steht aus deutscher Sicht Felix Loch. Der 36-Jährige geht bei seinen fünften Olympischen Spielen an den Start und könnte mit einem dritten Einzel-Gold zu Georg Hackl aufschließen. Vier Weltcupsiege in diesem Winter zeigen, dass Loch rechtzeitig zur Topform gefunden hat. Herausgefordert wird er unter anderem vom eigenen Teamkollegen Max Langenhan, der im Training ebenfalls überzeugte. Die größte internationale Konkurrenz kommt aus Österreich mit Jonas Müller, der bei Olympia noch ohne Erfahrung ist. Ebenfalls zu beachten sind seine Landsleute Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl. Auch Lettland schickt mit Kristers Aparjods einen ernsthaften Medaillenkandidaten ins Rennen. Und nicht zuletzt wollen die Italiener auf ihrer Heimbahn angreifen, nachdem sie in den Trainingseinheiten einen starken Eindruck hinterlassen haben.

Eishockey (F): Das erste Spiel für die Löwinnen In der Gruppenphase des olympischen Frauen-Eishockeyturniers kommt es gleich zum Duell zwischen Finnland und den USA. Für das finnische Team ist es nach einem mehr als ungünstigen Start in die Winterspiele der erste Einsatz. Die Partie gegen Kanada am Donnerstag musste verschoben werden, weil mehrere Spielerinnen wegen eines Norovirus ausfielen. Damit dürfte heute auch die Frage nach den Kraftreserven eine große Rolle spielen. Gegen das ohnehin hochfavorisierte Team aus den USA braucht es eine starke Leistung, um trotz der schwierigen Vorbereitung mithalten zu können.

Eishockey (F): Schweden stellt auf 5:1 Im dritten Drittel sorgt Schweden früh für die Vorentscheidung. Thea Johansson trifft zum 5:1 und baut die Führung weiter aus. Die Vorlage kommt von Lisa Ljungblom. Kurz darauf gibt es bei Italien den Wechsel im Tor.

Eisschnelllauf (F): Tas setzt neue Bestzeit Jetzt gibt es den Wechsel an der Spitze: Sandrine Tas aus Belgien zeigt ein stabiles Rennen und setzt kurz vor der Eispause die neue Bestmarke. Mit 4:01,26 Minuten übernimmt sie Rang eins und verdrängt die bisher führende Merel Conijn mit 0,39 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. An dieser Zeit werden sich dann später die Topfavoritinnen messen.

Eishockey (F): Das letzte Dritte läuft Im Eishockey der Frauen ist das letzte Drittel zwischen Schweden und Italien begonnen. Nach den ersten fünf Minuten hat sich am Zwischenstand von 4:1 zugunsten der "Tre Kronor" aber nichts geändert.

Eisschnelllauf (F): Conijn weiterhin vorne Auch nach vier gelaufenen Paarungen hat sich an der Spitze nichts verändert. Merel Conijn aus den Niederlanden liegt mit 4:01,65 Minuten weiterhin auf Rang eins und verteidigt damit ihre Bestzeit. Die folgenden Athletinnen konnten bislang nicht an diese Marke herankommen. Emotional wird es trotzdem. Violette Braun, die ihr Olympiadebüt feiert, bricht nach einem starken fünften Platz in Tränen aus.

Eisschnelllauf (F): Für viele Starterinnen ein Abschied Für einige Routiniers schließt sich in Mailand ein Kreis: Die Olympischen Winterspiele Milano Cortina 2026 markieren für mehrere große Namen den letzten Auftritt auf der Eisschnelllaufbühne. Dazu zählen unter anderem Francesca Lollobrigida, die über die 3000 Meter am Start sein wird. Besonders emotional: Lollobrigida feiert heute ihren 35. Geburtstag. Vor vier Jahren gewann sie über diese Distanz olympisches Silber. An der Reihe ist die Italienerin in der achten Paarung. Auch für Martina Sáblíková aus Tschechien wäre es der letzte Start bei Olympia über die 3000 Meter gewesen, sie musste allerdings krankheitsbedingt vom Wettkampf zurücktreten.

Curling (X): Großbritannien bucht nächsten Sieg Jennifer Dodds und Bruce Mouat zeigen im letzten End ihre Klasse und bringen den Sieg gegen das US-Duo souverän ins Ziel. Noch bevor die letzten Steine gespielt werden, geben die US-Amerikaner auf. Mit dem 6:4-Erfolg bleibt das schottische Duo weiter ungeschlagen und untermauert eindrucksvoll seine Ambitionen auf die Medaillen.

Curling (X): Die nächsten Spiele gehen zu Ende In der Round Robin im Mixed Doubles Curling sind die nächsten Entscheidungen gefallen. Auf Sheet A setzt sich Norwegen knapp mit 6:5 gegen Estland durch und sichert sich damit einen wichtigen Sieg. Deutlicher fällt das Ergebnis auf dem Nachbar-Sheet aus: Tschechien gewinnt mit 9:4 gegen Südkorea.

Eisschnelllauf (F): Vier Athletinnen sind durch Die ersten Athletinnen sind im Eisschnelllauf im Ziel, und aktuell führt Merel Conijn aus den Niederlanden mit einer Zeit von 4:01,65 Minuten. Dahinter folgt die Schweizerin Kaitlyn McGregor mit 4:04,97 Minuten. Wie stark diese Zeiten tatsächlich sind, wird sich allerdings erst nach der Eispause zeigen, wenn dann die Topfavoritinnen an der Reihe sind.

Ski Freestyle (M): Zwei Schweizer im Finale Im Ski Freestyle ist die Entscheidung gefallen: Die Qualifikation für das Slopestyle-Finale ist abgeschlossen. Birk Ruud setzt sich wie erwartet an die Spitze und sichert sich mit 81,75 Punkten aus dem ersten Run souverän Platz eins. Aus Schweizer Sicht gibt es ebenfalls Grund zur Freude. Andri Ragettli zieht als Fünfter sicher in die Finalrunde der besten zwölf Athleten ein. Zudem schafft auch Kim Gubser den Sprung ins Finale: Mit 64,10 Punkten aus seinem ersten Lauf rettet er sich auf Rang zwölf und damit gerade noch unter die Top 12. Das Finale findet dann am Dienstag um 12:30 Uhr statt.

Eishockey (F): Zweites Drittel beendet Hinter uns liegt ein lebendiges zweites Drittel in der Eishockey-Partie zwischen Schweden und Italien. Nach dem 1:0 zur Pause legten die Schwedinnen zunächst nach und erhöhten innerhalb weniger Minuten auf 3:0. Doch Italien zeigte Moral und kam durch Franziska Stocker zum 3:1-Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Die Hoffnung hielt allerdings nicht lange, denn Schweden antwortete prompt und stellte durch Hanna Olsson den alten mit einem 4:1 wieder her.

Curling (X): Schweden sichert Sieg Handshake nach dem siebten End. Isabella Wranå und Rasmus Wranå holen im siebten End drei wichtige Punkte, womit sie die Führung auf Italien auf 9:4 erhöhen. Italien hat keine Möglichkeit mehr aufzuholen und die Partie endet verfrüht. Besonders spannend ist das Duell zwischen Estland und Norwegen, die vor dem letzten End gleichauf liegen.

Eishockey (F): Schlagabtausch im zweiten Drittel Die Partie zwischen Schweden und Italien ist jetzt richtig lebendig. Nach dem schwedischen 3:0 durch Sara Hjalmarsson meldete sich Italien nur knapp zwei Minuten später zurück: Francesca Stocker verkürzte auf 3:1 und brachte neue Hoffnung ins Spiel. Doch Schweden ließ sich nicht lange bitten. In der 34:39 Minute stellte Hanna Olsson den alten Abstand wieder her und traf zum 4:1.

Eishockey (F): Schweden legt nach: 3:0! Jetzt wird es richtig schwer für Italien. Die Gastgeberinnen leisten sich einen folgenschweren Fehler in der Defensive und Schweden nutzt das eiskalt aus. Sara Hjalmarsson ist zur Stelle und trifft zum 3:0. Die Vorlage kommt von Ida Karlsson, die den entscheidenden Pass spielt. Kann Italien sich da noch einmal zurückkämpfen?

Curling (X): Großbritannien gerät in Bedrängnis Lange sah Großbritannien wie die bessere Mannschaft auf dem Sheet aus, nun aber schlägt das US-Duo mit einem dominanten fünften End zurück! Mit drei wichtigen Punkten steht es nach fünf Ends 4:4.

Eishockey (F): Schweden erhöht auf 2:0 Jetzt zahlt sich der Druck der Schwedinnen aus. In den letzten Minuten kamen sie immer wieder zu gefährlichen Abschlüssen und nun fällt das wichtige zweite Tor. Lundin trifft zum 2:0 für Schweden, die sich damit für ihre offensivere Phase belohnen. Die Assists gehen an Jaunio und Kjellbin.

Eisschnelllauf (F): Die Favoritinnen Nach dem Karriereende von Irene Schouten nach den Spielen von Peking 2022 ist die Bühne frei für neue Gesichter. Als eine der Favoritinnen geht die Norwegerin Ragne Wiklund an den Start, die in den vergangenen beiden Jahren den Gesamtweltcup über diese Distanz gewann und sich zudem EM-Gold sicherte – einzig eine olympische Medaille fehlt ihr noch in der Sammlung. Für die starke Eisschnelllaufnation der Niederlande zählt Joy Beune zu den aussichtsreichsten Kandidatinnen im Kampf um Gold. Auch Kanada bringt mit Isabelle Weidemann und Valérie Maltais gleich zwei Athletinnen mit realistischen Medaillenchancen an den Start. Für Deutschland ist Josie Hofmann am Start, die in Richtung Medaillen aber nur krasse Außenseiterin ist.

Ski Freestyle (M): Tjäder mit starkem Comeback Einer der großen Namen der Szene meldet sich eindrucksvoll zurück: Jesper Tjäder zeigt nach überstandener Verletzung einen starken zweiten Lauf und setzt mit 79,83 Punkten die bisherige Bestmarke im zweiten Run. Nach Fehlern im ersten Versuch dreht der Schwede nun auf, landet seine Tricks sauber und sichert sich damit souverän den Finaleinzug.

Curling (X): Norwegen gerät in Bedrängnis Norwegen hat in den ersten Ends den besseren Job gemacht, doch nach dem fünften End ist Estland wieder dran! Mit dem Gewinn von zwei Steinen schließt Estland mit 3:3 auf. Schweden hat parallel gegen Italien auf 6:2 erhöht. Auch Tschechien führt inzwischen mit 6:2 gegen Südkorea und hat damit klar den Vorteil für die nächsten Ends.

Eisschnelllauf (F): Wer sichert sich Gold über die 3000 Meter? Im Milano Speed Skating Stadium steigt die Spannung: Ab 16:00 Uhr steht die dritte Medaillenentscheidung des Tages an, wenn die erste olympische Eisschnelllauf-Medaille über 3000 Meter vergeben wird. Gelaufen wird wie dabei jeweils in Paarungen, jede Athletin startet in einer eigenen Bahn und wechselt auf jeder Runde auf der Gegengeraden zwischen Innen- und Außenbahn. Sobald alle Paare im Ziel sind, entscheidet die schnellste Zeit aller Läuferinnen über Gold. Die meisten Favoritinnen werden wir nach der Eispause in der zweiten Hälfte des Wettkampfes sehen.

Eishockey (F): Italien bleibt lebendig Was Italien bisher gegen die Schwedinnen zeigt, ist eine richtig starke Vorstellung. Auch im zweiten Drittel kann das Team der Gastgeberinnen gut mithalten und lässt Schweden kaum Luft. Die Schwedinnen finden aktuell kaum den Weg zum Torabschluss, doch auch Italien konnte seine Möglichkeiten bislang nicht nutzen. So bleibt es weiterhin beim knappen 0:1-Rückstand aus italienischer Sicht.

Ski Freestyle (M): Ruud bleibt vorne Auch wenn Birk Ruud seinen zweiten Run nicht sauber durchbringen konnte, reicht sein Score aus dem ersten Lauf weiterhin locker, um sich vor Frostad an der Spitze zu halten. Den besten Score im zweiten Lauf sicherte sich bisher Matěj Švancer mit 79,63 Punkten.

Curling (X): Großbritannien souverän Bisher lässt sich Großbritannien von dem Duo aus den USA nicht aus der Ruhe bringen. Jennifer Dodds und Bruce Mouat holen sich im vierten End einen weiteren Stein und führen nun mit 4:1.

Curling (X): Italien bleibt Schweden auf den Fersen Im Curling-Duell zwischen Schweden und Italien bleibt es eng. Nach vier gespielten Ends führt Schweden aktuell mit 3:2. Im vierten End kontert Italien und holt sich einen Stein, sodass der Rückstand wieder auf einen Punkt schmilzt. Damit bleibt die Partie völlig offen. Norwegen konnte seinerseits auf das gewonnene dritte End von Estland reagieren und hat nun wieder zwei Steine Vorsprung. Tschechien liegt gegen Südkorea mit 4:2 in Führung.

Ski Freestyle (M): Švancer setzt sich auf die Vier Während einige der Topstars vor ihm noch etwas ausprobierten und sich nicht verbessern konnten nach vielen Abzügen, geht es für Matěj Švancer nun deutlich nach vorne. Der Österreicher kommt jetzt viel besser durch als in seinem ersten Run und setzt sich auf den starken dritten Platz. Damit dürfte die Qualifikation für das Finale sicher sein.

Curling (X): Gleichstand zwischen Südkorea und Tschechien Im Spiel der Außenseiter zeigt Südkorea Moral. Gegen Tschechien kämpft sich das Duo zurück in die Partie und holt sich im dritten End einen weiteren Stein. Im Parallelspiel zwischen Schweden und Italien haben die Skandinavier ihre Führung weiter ausgebaut.

Eishockey (F): Schweden führt, Italien zeigt sich kämpferisch Die ersten 20 Minuten sind gespielt und Schweden führt mit 1:0 gegen Italien. Den einzigen Treffer des Drittels erzielte Johanna Adolfsson in der 10. Minute nach Vorarbeit von Hanna Thuvik und Sara Hjalmarsson. Doch die Gastgeberinnen müssen sich vor heimischem Publikum keineswegs verstecken. Italien hält gut dagegen, kommt ebenfalls auf neun Schüsse aufs Tor und zeigt eine engagierte Leistung. Auch wenn Schweden insgesamt etwas mehr Spielanteile hat, bleibt die Partie offen. Das hat sich Schweden sicherlich heute leichter vorgestellt, denn Italien war als klarer Underdog in die Partie gegangen!

Rennrodeln (F): Taubitz auch im vierten Trainingslauf vorne Im vierten offiziellen Trainingslauf der Einsitzerinnen setzt Julia Taubitz erneut die Bestzeit. Die Deutsche fährt 53,408 Sekunden und liegt damit an der Spitze des Feldes. Auf Rang zwei folgt die Lettin Kendija Aparjode mit 0,046 Sekunden Rückstand, dahinter ihre Teamkollegin Elina Bota auf Platz drei (+0,194). Anna Berreiter sorgt als Vierte (+0,202) für ein weiteres starkes deutsches Ergebnis. Dahinter reihen sich die beiden US-Amerikanerinnen Emily Sweeney und Summer Britcher ein.

Ski Freestyle (M): Norwegische Doppelführung vor Ragettli In der Slopestyle-Qualifikation ist der erste von zwei Runs abgeschlossen. An der Spitze hat sich in den letzten Minuten nichts mehr verändert: Birk Ruud setzt sich mit 81,75 Punkten souverän auf Rang eins. Direkt dahinter folgt sein norwegischer Teamkollege Tormod Frostad mit 79,96 Punkten. Andri Ragettli zeigt ebenfalls einen starken Lauf und liegt aktuell auf Platz drei. Auffällig im ersten Durchgang: Viele Athleten hatten Probleme mit dem Speed. Dadurch konnten einige ihre besten Tricks am Kicker nicht sauber landen, weil sie zu kurz sprangen. Das Resultat waren ungewöhnlich viele niedrige Scores im Feld. Im zweiten Run haben die Fahrer nun die Chance, noch einmal nachzulegen und sich die Finalplätze zu sichern.

Curling (X): Schweden schlägt zurück Isabella Wranå und Rasmus Wranå machen es besser als in der gestrigen Partie gegen Norwegen, als man sich im ersten End von der Führung hat aus der Ruhe bringen lassen. Gegen Italien schlägt das Duo zurück und geht mit 2:1 in Führung. Auf den anderen Sheets gab es keine Änderung in der Führung. Großbritannien vergrößert gegen das US-Team auf 3:0, während Norwegen nun gegen Estland mit 2:0 in Führung liegt. Südkorea holte gegen Tschechien einen Stein, bleibt aber mit 1:2 im Rückstand.

Eishockey (F): Schweden geht in Führung Aufatmen bei den Schwedinnen. Nachdem sie sich bisher ungewöhnlich schwer gegen die Italienerinnen getan hatten, geht der vierte Schuss auf das Tor direkt rein und es gibt die 1:0-Führung.

Curling (X): Großbritannien in Führung Im Curling zeigt sich Großbritannien weiterhin schadlos und gewinnt in der Partie der beiden Mannschaften, die noch keine Niederlage im olympischen Turnier hinnehmen mussten, das erste End mit zwei Steinen. Parallel dazu hat sich Norwegen einen Vorsprung von einem Stein gegenüber Estland gesichert. Italien liegt gegen Schweden mit 1:0 in Führung. Tschechien führt mit 2:0 gegen Südkorea.

Ski Freestyle (M): Alle Schweizer mit einem Run Im Freeski Slopestyle haben inzwischen alle Schweizer Athleten ihren ersten Lauf absolviert. Andri Ragettli präsentiert sich gewohnt stark und liegt aktuell auf Rang drei. Auch Kim Gubser darf zufrieden sein: Platz neun würde derzeit ebenfalls für das Weiterkommen reichen. Weniger rund lief es dagegen für Fabian Bösch. Nach einigen starken Tricks fehlte ihm am letzten Kicker das nötige Tempo, wodurch sein Score nach Sturz vergleichsweise niedrig ausfiel. Nils Rhyner liegt noch dahinter. Bei ihm gab es bei mehreren Tricks Schwierigkeiten und es wirkte, als spiele die Nervosität bei seinen ersten Winterspielen eine Rolle.

Eishockey (F): Gewinnt Schweden auch das zweite Spiel? Während sich in Gruppe A alle fünf Teams automatisch für das Viertelfinale qualifizieren, ist die Lage in Gruppe B deutlich angespannter: Dort erreichen nur drei der fünf Mannschaften die K.o.-Runde. Besonders wichtig ist der Gruppensieg, denn das erstplatzierte Team trifft im Viertelfinale auf den Dritten aus Gruppe A und kann damit vermutlich den Topfavoriten aus Kanada und den USA aus dem Weg gehen. Für Schweden, das bei den letzten vier Weltmeisterschaften jeweils nur Sechster oder Siebter wurde, wäre alles andere als der Gruppensieg eine Enttäuschung. Im Gegensatz dazu geht Gastgeber Italien bei den Heimspielen als klarer Außenseiter ins Turnier. Gegen die Schwedinnen hat das Team auf dem Papier nur geringe Chancen auf einen Erfolg.

Ski Freestyle (M): Zwei Norweger an der Spitze An der Spitze bekommt Birk Ruud nun Gesellschaft: Sein norwegischer Teamkollege Tormod Frostad zeigt ebenfalls einen starken Run und sammelt 79,96 Punkte bei den Judges. Damit sollte auch für ihn das Finale nicht in Gefahr sein. Knapp die Hälfte der Athleten haben ihren ersten Quali-Run absolviert.

Curling (X): Die nächsten Partien stehen an Im Curling sind wieder Präzision, Strategie und perfektes Zusammenspiel gefragt. Die Nachmittagssession der Round Robin steht in den Startlöchern, und erneut gehen vier Partien gleichzeitig aufs Eis. Estland trifft auf Norwegen, das nach dem klaren Sieg über Schweden heute gleich den nächsten Erfolg nachlegen will. Auf dem zweiten Sheet begegnen sich Südkorea und Tschechien. Beide Teams stehen bislang noch ohne Sieg da und wollen unbedingt die ersten Punkte einfahren. Ein echtes Topduell gibt es zwischen den Medaillenfavoriten aus Großbritannien und den USA. Zwei bislang starke Teams kämpfen hier um die Spitzenposition. Parallel dazu muss sich Schweden gegen Italien behaupten und will nach der deutlichen Niederlage wieder zurück in die Spur finden.

Eishockey (F): Deutschland sichert den Sieg Der Buzzer ertönt und die deutsche Mannschaft darf jubeln: Der erste Sieg ist da! Gegen Japan legte das Team vor allem im ersten Drittel den Grundstein für den Erfolg und erspielte sich eine verdiente 3:0-Führung, die man auf 5:0 ausbauen konnte. Erst gegen Ende des zweiten Abschnitts begann die Partie noch einmal zu kippen. Die Japanerinnen zeigten ihre bekannte Moral, nutzten ein Power Play zu zwei Treffern und brachten Deutschland damit wieder unter Druck. Im gesamten Schlussdrittel drängte Japan auf den Anschluss, doch die deutsche Mannschaft blieb defensiv stabil und gut organisiert. Besonders in den letzten Minuten ließ das Team nichts mehr anbrennen und verteidigte die Führung konsequent bis zur Sirene.

Eishockey (F): Durchatmen für die DEB-Mannschaft Die DEB-Mannschaft kann 1:50 Minuten vor Ende der Partie aufatmen. Kurz vor dem Ende handelt sich Japan ebenfalls die Strafe ein, womit Deutschland jetzt in der Überzahl ist.

Eishockey (F): Deutschland noch mal in Unterzahl Kurz vor Schluss muss Daria Gleissner auf die Strafbank. Die deutsche Spielerin kassiert zwei Minuten wegen Hakens. Damit geht Deutschland in den letzten Minuten erneut in Unterzahl und muss die Defensive noch einmal ordentlich organisieren, um die Führung sicher über die Zeit zu bringen. Japan wird diese Überzahl sicherlich nutzen wollen, um noch einmal Druck aufzubauen.

Ski Freestyle (M): Ruud bleibt vorne Im ersten Durchgang der Slopestyle-Qualifikation ist Birk Ruud mit 81,75 Punkten weiterhin souverän in Führung. Der Norweger legt einen sauberen und technisch starken Run hin und setzt damit früh die Bestmarke im Feld. Auf Rang zwei folgt Andri Ragettli aus der Schweiz mit 75,00 Punkten, dahinter liegt Ben Barclay aus Neuseeland mit 73,36 Punkten auf Platz drei. Matej Svancer aus Österreich komplettiert aktuell die Top vier mit 64,13 Punkten.

Eishockey (F): Japan kommt nicht durch Die Japanerinnen bleiben im letzten Drittel das aktivere Team und kommen weiterhin häufiger zu Abschlüssen auf das deutsche Tor. Doch im Gegensatz zur Schlussphase des zweiten Drittels lässt sich die deutsche Mannschaft nicht mehr überrumpeln. So hält Deutschland den Gegner aktuell vom Anschlusstreffer fern und verteidigt die 5:2-Führung weiterhin kontrolliert.

Rennrodeln (F): Deutsche Doppelspitze Im dritten Trainingsdurchgang zeigt das deutsche Team eine starke Leistung. Julia Taubitz fährt mit 53,268 Sekunden die schnellste Zeit und setzt sich an die Spitze des Feldes. Direkt dahinter folgt Teamkollegin Anna Berreiter, der nur 0,005 Sekunden auf die Bestzeit fehlen. Damit sorgt Deutschland im Training für eine Doppelführung. Auf Rang drei liegt Hannah Prock aus Österreich mit einem Rückstand von 0,045 Sekunden, gefolgt von den beiden Italienerinnen Verena Hofer und Sandra Robatscher. Für die Frauen steht im Einsitzer im Anschluss noch ein weiteres Training auf dem Programm.

Ski Freestyle (M): Ein Topathlet fehlt Einen Athleten werden wir heute in der Qualifikation vermissen. Der Schwede Henrik Harlaut erlitt nach einem Sturz im Training eine Gehirnerschütterung und verpasst deshalb die Slopestyle-Qualifikation. Zwischenzeitlich stand sogar ein komplettes Olympia-Aus im Raum. Nun gibt es jedoch positive Signale vom schwedischen Teamarzt Jakob Swanberg. "Insgesamt sieht es sehr gut aus", erklärte er gegenüber Aftonbladet. Harlaut möchte nun darum kämpfen, für die Big-Air-Entscheidung wieder fit zu sein.

Eishockey (F): Noch acht Minuten Für die deutsche Mannschaft sieht es weiterhin gut aus, dass man sich drei Punkte gegen Japan sichern kann. Auch die letzten Attacken auf das Tor wurden erfolgreich abgewehrt.

Ski Freestyle (M): Ruud legt vor Der Olympiasieger zeigt gleich zu Beginn, warum er zu den Favoriten zählt. Birk Ruud bringt einen sauberen und technisch anspruchsvollen Lauf in den Schnee und sammelt dafür 81,75 Punkte. Vor allem in den ersten beiden Abschnitten überzeugt der Norweger mit hohen Wertungen und legt die Basis für ein starkes Gesamtergebnis. Auch die folgenden Tricks sind solide ausgeführt, sodass er sich mit einem runden Run zunächst im vorderen Feld festsetzt. Nun wird er gespannt abwarten, was die Konkurrenz folgen lässt.

Eishockey (F): Deutschland verliert den Mut Im letzten Drittel findet die deutsche Mannschaft bislang noch nicht richtig in ihren Rhythmus. Die schnellen Treffer Japans kurz vor der zweiten Pause scheinen ihre Wirkung nicht verfehlt zu haben. Deutschland agiert im Moment etwas vorsichtiger und kommt nur schwer ins Angriffsdrittel. Die Unterzahl nach der Strafe hat das Team jedoch souverän überstanden, ohne weiteren Gegentreffer. Damit bleibt es vorerst beim 5:2 für Deutschland.

Ski Langlauf (F): Doppelsieg für Schweden, Bronze geht an Norwegen Sie ist die formstärkste Athletin in diesem Jahr: Heute führt kein Weg an der überragenden Frida Karlsson vorbei. Auf der Zielgeraden holt sie sich bei ihren Fans noch eine Fahne ab, reckt die Arme in den Himmel und lässt ihrer Freude freien Lauf. Mit fast einer Minute Vorsprung auf ihre Landsfrau und Titelverteidigerin Ebba Andersson sichert sich Karlsson die Goldmedaille, Silber geht an Andersson, Heidi Weng aus Norwegen komplettiert das Podium und gewinnt Bronze. Der undankbare vierte Platz geht an die Schweizerin Nadja Kaelin. Die beste Deutsche wird Pia Fink, am Ende steht bei ihr der zwölfte Platz zu Buche.

Ski Alpin (F): Training beendet Lange stand das Training still, nun hat die Jury entschieden: Das Abfahrtstraining wird ohne weitere Starts beendet. Die letzten Athletinnen bekommen keinen Lauf mehr, sondern dürfen lediglich den Kurs besichtigen. Da das gestrige Training vollständig durchgeführt wurde, ist die Abfahrt selbst nicht in Gefahr. Sportlich setzt Breezy Johnson aus dem US-Team die Bestzeit in 1:37,91 Minuten. Dahinter folgt Kira Weidle-Winkelmann mit einem starken Lauf auf Rang zwei. Lindsey Vonn aus den USA reiht sich als Dritte ein und macht damit deutlich, dass sie trotz ihrer Knieverletzung morgen die Topfavoritin ist. Ariane Rädler aus Österreich rangierte auf Platz vier (+0,43). Mit Emma Aicher auf Rang fünf (+0,84) stehen gleich zwei Deutsche in den Top fünf des Trainings.

Eishockey (F): Das letzte Drittel beginnt Die letzten 20 Minuten laufen, doch für die deutsche Mannschaft startet das Drittel alles andere als ideal. Nach der Zwei-Minuten-Strafe gegen Strobel geht es direkt in Unterzahl weiter. Jetzt wird es spannend: Kann Deutschland das Penalty Killing diesmal stabiler gestalten und die Führung verteidigen?

Ski Langlauf (F): Karlsson geht in die letzte Runde auf dem Weg zu Gold Auch das schwedische Duo hatte nicht allzu lange Bestand: Im Skating muss auch Ebba Karlsson, ihre Teamkollegin abreißen lassen. Jetzt gilt es noch Silber zu sichern, dahinter hat sich die Norwegerin Heidi Weng nach vorne geschoben, hat gut 20 Sekunden Vorsprung auf die viertplatzierte Finnin Niskanen. Die Schwedin Sundling ist mittlerweile auf Rang elf weit abgeschlagen, Pia Fink hält die deutschen Farben hoch, hat auf Platz 13 durchaus noch Chancen in die Top 10 reinzurutschen.

Ski Freestyle (M): Wer sichert sich den Einzug ins Finale? Im Snow-Park Livigno machen sich unterdessen die Herren Freeski Slopestyle bereit. Auch hier steht, wie schon vormittags bei den Frauen, die Qualifikation für das Finale an. In zwei Durchgängen gilt es mindestens einen guten Run zu erwischen, gerade bei der harten Linie der Kampfrichter heute kommt es auf jedes Detail an, um unter den ersten Zwölf zu landen. Mit von der Partie sind auch die beiden Favoriten Andri Ragettli aus der Schweiz als Titelverteidiger, sowie der Silbermedaillengewinner von 2022 Birk Ruud aus Norwegen.

Ski Langlauf (F): Das Medaillenrennen spitzt sich zu Anfangs war es noch ein Quartett an der Spitze des Feldes, noch vor dem Pit Stop musste Jonna Sundling abreißen lassen. Die Schwedin wurde derweil auf den neunten Platz durchgereicht, an der 13-Kilometer-Marke ist es jetzt nur noch ein Duo, das in Front ist: Frida Karlsson und Ebba Andersson geben das Tempo an, die Norwegerin Astrid Slind konnte die Geschwindigkeit auch nicht mehr mitgehen. Die deutschen Athletinnen Hennig Doetzler und Fink rangieren auf den Plätzen elf und zwölf.

Eishockey (F): Japan meldet sich in Überzahl eindrucksvoll zurück und verkürzt auf 2:5 Kurz vor Ende des zweiten Drittels handelt sich Celina Haider eine kleine Strafe wegen Beinstellens ein. Schon am Donnerstag tat sich die DEB-Auswahl gegen Schweden immens schwer, fing sich auch da schon zwei Gegentore in Unterzahl. Mit hoher Passgeschwindigkeit spielen die Japanerin die Mehrzahl auf dem Eis aus, binnen 22 Sekunden treffen Miura und Wakima aus dem Slot und verkürzen den Abstand auf drei Tore. Noch ist das deutsche Team nicht unter Druck, zudem wieder in Gleichzahl, doch es gilt auch jetzt wieder selber nach vorne zu arbeiten, um das 5:2 noch in die Drittelpause zu retten.

Ski Langlauf (F): Führungstrio hält das Tempo bis zum Pit Stop hoch Auch nach acht Kilometern bleibt im Langlauf das bisherige Bild: An der 10km-Marke ist es mittlerweile nur noch ein Trio, das in der Führung voran marschiert, Andersson, Karlsson und Slind halten das Tempo hoch. Die Schwedin Sundling musste mehr als eine halbe Minute einbüßen. Sie ist jetzt Teil einer siebenköpfigen Verfolgergruppe, dahinter folgt dann als beste Deutsche Katharina Hennig Dotzler auf Rang elf mit einem Rückstand auf die Spitze von über einer Minute.

Rennrodeln (F): Dritter und vierter Trainingslauf startet In Cortina bereiten sich die Rennrodlerinnen auf ihren Wettkampf vor, heute stehen der dritte und vierte Trainingslauf auf dem Plan. Aus deutscher Sicht sind Julia Taubitz, Merle Fraebel und Anna Berreiter am Start. Es folgen morgen nochmal zwei Trainingsläufe, ehe es dann am Montag um die Mediallen geht. In den ersten beiden Läufen wussten Taubitz und Berreiter aber schon zu überzeugen, im direkten Vergleich landeten die Adlerfrauen auf den Plätzen zwei und vier.

Eishockey (F): Torfestival gegen Japan Nach einer guten halben Stunde führt die DEB-Auswahl mit 5:0 gegen die Asiatinnen. Das ist eine Machtdemonstration, die Japanerinnen scheinen heute keinen Stich gegen eine übermächtige deutsche Mannschaft setzen zu können. Nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Schweden ist das mehr als nur eine Reaktion: Nach einem Scheibengewinn im eigenen Drittel setzt Celina Haider ein Statement, treibt den Fastbreak nach vorne. Mit dem Körper schirmt sie die Scheibe ab, legt im Slot nochmal quer zu Laura Kluge, die dann aus kürzester Distanz frei Einnetzen kann.

Ski Langlauf (F): Drei Mal Schweden, einmal Norwegen in der Führungsarbeit Die ersten fünf Kilometer sind absolviert, mit einer Zeit von 13:49 Minuten führt die Schwedin Ebba Andersson das Feld an. An der Spitze hat isch mittlerweile ein Quartett gebildet, doch der Vorsprung von rund zehn Sekunden ist natürlich noch im Bereich des Erreichbaren. Beste Deutsche ist im Moment Katharina Hennig Dotzler auf dem elften Rang.

Eishockey (F): Hadraschek markiert mit Doppelpack das 4:0 Gerade einmal fünf Minuten nach der Pause setzt die Adlertruppe ihren heutigen Erfolgslauf fort: Goalie Riku Kawaguchi macht bei dem Distanzschuss von Nicola Hadraschek keinen guten Eindruck. Laura Kluge stört im Slot noch entscheidend, am Ende rutscht der Puck über die Schulter der japanischen Torhüterin hinweg in den Kasten. Mit zwei Toren hat Hadraschek hier auch maßgeblichen Anteil am souveränen Auftritt des DEB-Teams.

Ski Alpin (M): Franjo von Allmen holt Gold und sticht Favorit Marco Odermatt aus Die erste Medaillenentscheidung der Olympischen Spiele ist gefallen: In der Abfahrt sichert sich der Schweizer Franjo von Allmen mit einem fabelhaften Run auf der blitzschnellen Stelvio mit einer Zeit von 1:51.61 die Goldmedaille. Dahinter holt sich Italien den Doppelpack auf dem Podium: Giovanni Franzioni gewinnt Silber, Routinier Dominik Paris gewinnt die Bronzemedaille. Der im Vorfeld hoch gehandelte Schweizer Marco Odermatt erwischte nicht seinen besten Lauf, verlor zu viel Zeit im letzten Drittel und muss sich am Ende mit dem undankbaren vierten Rang zufrieden geben. Bester Deutscher war Simon Jocher, der am Ende den 21. Platz belegte.

Ski Langlauf (F): 20 km Skiathlon kurz vor Startschuss Zehn Kilometer gilt es in der klassischen Technik zu absolvieren, dazu kommen nochmal zehn Kilometer im Skaten. Mit Pia Fink, Helen Hoffmann, Katharina Hennig Dotzler und Katherine Sauerbrey sind gleich vier deutsche Starterinnen im 70-köpfigen Starterfeld. Auch Titelverteidigern Therese Johaug aus Norwegen ist nach ihrem Rücktritt nicht mehr am Start. Die Favoritinnen kommen in diesem Jahr aus Schweden.

Ski Alpin (M): Sechs Fahrer trennen von Allmen noch von seiner Goldmedaille Ein sensationeller Lauf könnte hier für die Goldmedaille reichen. Die Konkurrenz büßt seit Minuten immer wieder hohe Rückstände auf den Schweitzer ein. Franjo von Allmen setzt hier mit seiner zeit von 1:51.61 schier unerreichbare Maßstäbe, auch die Italiener Franzoni und Paris dürften bei den verbleibenden Athleten am Start kaum noch von den Medaillenrängen zu verdrängen sein.

Eishockey (F): Die DEB-Auswahl zeigt deutliche Reaktion auf die Auftaktniederlage Mit ganz anderer Körpersprache und anderem Selbstverständnis gehen die deutschen Eishockey-Frauen heute zu Werke. Die 1:4-Pleite am Donnerstag sorgte für Frust, mit den Japanerinnen wartet heute aber scheinbar der richtige Gegner: Bereits nach 44 Sekunden sorgte der Angriffsdruck der Adler für den Führungstreffer durch Gleissner, dazu legten Nix und Hadrascheck im ersten Drittel nochmal nach, die komfortable 3:0-Führung dürfte durchaus für Rückenwind für die nächsten beiden Abschnitte sorgen.

Ski Alpin (M): Simon Jocher rangiert trotz gutem Lauf nur auf Rang 20. Nach einem guten Start war seine Fahrt lange gut, gegenüber von Allmen war der Deutsche lange im grünen Bereich und legte eine starke Performance im mittleren Abschnitt hin. Auf diese Leistung lässt sich während der Spiele sicherlich noch aufbauen, zum Beispiel beim Super-G. Für heute war das letzte Drittel dann aber zu langsam und fehleranfällig.

Ski Freestyle (F): Die Finalrunde steht fest, eine große Überraschung Nach dem zweiten Lauf hat die Schweizer Mitfavoritin Sarah Hoefflin dann Gewissheit: Ihr Sturz im ersten Durchgang, wo sie einen Ski verlor und sich nicht mehr abfangen konnte, war eine zu große Hypothek. Ein guter zweiter Durchgang reicht dann nicht mehr, mit 54.50 Punkten scheidet die Eidgenossin auf dem 13. Rang aus und verpasst den Run auf die Medaillen. Titelverteidigerin Mathilde Grenaud kann sich sogar nochmal steigern, zieht mit über 79 Punkten souverän als Erstplatzierte ins Finale ein. Die Medaillenentscheidung ohne deutsche Beteiligung findet dann am Montag statt.

Ski Alpin (M): Mit der Startnummer 28 geht gleich Simon Jocher an den Start Im Kampf um die Medaillen tat sich die letzten Minuten nichts, trotz vollen Risikos büßen alle Starter Rückstand ein, die verdunkelte Sicht erschwert das Rennen. So bleibt Franjo von Allmen sicher auf dem ersten Rang, es folgen die Italiener Franzosi und Paris auf dem Treppchen. Dafür hat der Schweizer Marco Odermatt das olympische Edelmetall auf dem vierten Rang jetzt schon sicher knapp verpasst.

Eishockey (F): Doppelschlag der DEB-Auswahl zum 3:0 Das ist eine Machtdemonstration, die die deutschen Eishockeyspielerinnen hier abliefern. In der Druckphase steigert sich das deutsche Team, Emily Nix cuttet durch den Slot und schiebt die Scheibe dann mit der Rückhand ins kurze Eck. Und damit nicht genug: Nicola Hadraschek staubt in zentraler Position den Puck ab, dreht sich zum Tor, legt sich die Scheibe auf die Vorhand und schiebt das Schwarze zentral durch die Beine.

Ski Alpin (M): Schweizer von Allmen hält die Pole Position Abfahren um Abfahren stürzt sich die Piste runter, auf den ersten zehn Plätzen verändert sich im Moment aber nichts. Der Österreicher Raphael Haase reiht sich auf Platz 14 ein, Brodie Seger ist derweil auf der Piste unterwegs, doch auch der Kanadier hat früh schon fast anderthalb Sekunden Rückstand, damit wird es auch für Seger heute nicht für eine Medaille reichen.

Ski Alpin (F): Das dritte, offizielle Training wurde unterbrochen Nach 23 Starterinnen musste das Training unterbrochen werden, die aktuellen Witterungsbedingungen geben es im Moment nicht her noch weiter runter zu fahren, zumal bereits zwei Athletinnen gestürzt waren. Für die beiden deutschen Medaillenhoffnungen Aicher und Weidle-Winkelmann lief es aber durchaus gut, Aicher wurde mit acht Zehntel Rückstand Fünfte im Vergleich, Weidle-Winkelmann rangiert im Vergleich sogar auf dem zweiten Platz mit lediglich zwei Zehntel Rückstand auf die US-Amerikanerin Breezy Johnson.

Eishockey (F): Deutschland geht nach 44 Sekunden in Führung Was für ein Start in die Partie! Die DEB-Auswahl greift frühzeitig vorne an, agiert mit viel Druck nach vorne. Von der Angriffspower wirken die Japanerinnen etwas überrascht, finden keinen Zugriff in der Defensive. Aus der eigenen Defensive treibt Laura Kluge die Scheibe über die linke Seite nach vorne, Luisa Welcke zieht in die Box, lässt den ersten Schuss aufs Tor ab. Im Nachsetzen stochert Daria Gleissner die Scheibe aus dem Slot dann in die Maschen. Das ist eine ganz andere Körpersprache, ein deutlich verbesserter Auftritt!

Ski Alpin (M): Holt von Allmen hier die erste Goldmedaille? Weltmeister und bald auch Olympiasieger? Nach 15 Athleten hat Franjo von Allmen die Führung mit einer Fabelzeit von 1:51.61 weiter fest inne. Der Schweizer könnte hier den Überraschungscoup landen, doch 21 weitere Starter stehen auch noch oben, darunter auch der Deutsche Simon Jocher. Doch dass noch einer bei diesen Bedingungen die Bestzeit angreifen könnte, ist eher unwahrscheinlich, so ergeht es auch dem Norweger Sejersted, der auch schon früh in Rückstand gerät.

Ski Alpin (M): Mit Schieder geht der letzte Italiener an den Start Die Bedingungen werden zunehmend schwerer, große und tiefe Wolken verdunkeln die Sicht auf die Piste. Das macht es wirklich hart die Ideallinie noch zu lesen, das war definitiv ein großer Vorteil für von Allmen. Am Ende reiht sich Schieder mit fast zwei Sekunden Rückstand auf dem zwölften Rang ein.

Ski Alpin (M): Casse hat mit der Witterung zu kämpfen Im Training hinterließ Mattia Casse einen bockstarken Eindruck, war sogar noch schneller unterwegs als von Allmen. Doch bereits im oberen Abschnitt muss Casse bereits fast eine halbe Sekunde einbüßen. Der Italiener hängt sich voll rein, kassiert aber mit jeder Zwischenzeit immer mehr Rückstand. Damit bleibt es bei der Schweizer Führung, dahinter das italienische Duo Franzoni und Paris.

Ski Alpin (M): Franzoni fährt auf den zweiten Rang, Paris auf dem dritten Platz Es bleibt an der Spitze weiter äußerst umkämpft, nach und nach rutschen die Favoriten alle raus aus dem Medaillenkampf. Lediglich die Bestzeit von von Allmen hat noch Bestand, dazu kommt die Überraschung des Tages: Marco Odermatt bleibt ohne Medaille in der Abfahrt. Das ist definitiv eine Sensation, der Schweizer wirkt sichtlich enttäuscht. Franzoni hat nur zwei zehntel Rückstand auf den Führenden, Paris war fünf Zehntel langsamer als Franjo von Allmen, der hier weiter auf Goldkurs ist.

Eishockey (F): DEB-Auswahl im zweiten Spiel gegen Japan unter Druck Nach der 1:4-Pleite zum Auftakt am Donnerstag gegen Schweden müssen Deutschlands Eishockey-Frauen heute liefern. In der Gruppe B wartet in gut zehn Minuten die Auswahl Japans, die Asiatinnen konnten ihr erstes Match gegen Frankreich mit 3:2 gewinnen.

Ski Alpin (M): Sensation schon früh im Rennen - von Allmen zerstört die Bestzeit von Odermatt In der Form war damit nicht zu rechnen: Mit ganzen sieben Zehnteln übernimmt Franjo von Allmen die Führung, lässt den Lauf von Topfavorit Odermatt komplett blass aussehen. Gerade im unteren Abschnitt erwischt der Eidgenosse die Ideallinie deutlich besser, bleibt aufrecht auf dem Ski und hat mit dieser phänomenalen Zeit schon fast beide Hände an der Goldmedaille. Für den Moment ist das Podest komplett in den Händen der Nati. Der Österreicher Vincent Kriechmeyer verpasst den Medaillenrang am Ende knapp um zwei Hundertstel.

Ski Alpin (M): Topfavorit Odermatt übernimmt die Führung Der Goldanwärter schlechthin startet explosiv aus dem Haus, fährt eine enge Linie, mit jeder Zwischenzeit baut Odermatt seinen Vorsprung aus. Mit klarer Körpersprache geht der Topfavorit hier auf Angriff, fährt offensiv und setzt alles auf eine Karte. Im oberen Teil gelingt dies auch, doch im unteren Abschnitt büßt der Schweizer viel zeit auf Landsmann Alexis Monney ein, der Schweizer wird dennoch mit nur fünf Hundertstel auf den zweiten Rang verdrängt. Doch der Vorsprung ist bei weitem noch keine Goldgarantie, es warten noch zahlreiche Herausforderer oben.

Curling (X): Schweden gewinnt einen packenden Krimi gegen die Schweiz Nach der krachenden 0:9-Niederlage am gestrigen Tag zeigt das schwedische Duo eine Reaktion, in einem umkämpften Duell gegen die Schweizer haben die Skandinavier am Ende doch deutlich mit 13:7 die Nase vorne. Beide Teams haben noch gute Chancen aufs Weiterkommen, doch der Druck wächst: Schweden ist dann heute noch am Nachmittag gegen Olympiasieger Italien gefordert.

Curling (X): Großbritannien strauchelt, bleibt aber siegreich Die Briten bleiben jetzt zwei Ends ohne eigene Punkte, so verkürzt das kanadische Duo hier nochmal auf 5:7. Dazu haben Peterman/Gallant den Hammer im letzten End, kommen aber nicht zu punkten, damit bleibt das britische Duo Dodds/Mouat weiter ungeschlagen, mit einem am Ende knappen 7:5 bleiben die Insulaner weiter auf Kurs Halbfinale, sind heute Abend dann erneut gefordert.

Ski Alpin (M): Temporeicher Auftakt im Abfahrtsrennen Was ist die Stelvio heute schnell! Das ist ein richtig starker Auftakt in das Rennen, der Österreicher Daniel Hemetsberger liefert mit 1:52.58 direkt eine überragende Zeit. So muss sich 2025-Kitzbühel-Sieger James Crawford mit 1:53.00 erstmal hinten an stellen. Man muss hier volles Risiko gehen, es braucht viel Mut hier mit weit über 130 Km/h in den Sprung zu gehen. Der Kanadier macht einen Satz über 53 Meter, am Ende gehen ihm aber kurz vor dem ziel etwas die Kräfte aus. Auf dem dritten Rang reiht sich dann der US-Amerikaner Bryce Bennett ein.

Ski Freestyle (F): Erster Qualifikationslauf ist beendet Erwartungsgemäß führt Titelverteidigerin Mathilde Gremaud die Wertung mit ihrem starken Run an. Ihre 76 Punkte dürften auch für den zweiten Lauf als Maßstab gelten, doch dahinter ist punktmäßig noch alles offen. So hat auch die gestürzte Schweizerin Sarah Hoefflin noch alle Möglichkeiten in der eigenen Hand, mit einem guten zweiten Durchgang ist hier der Sprung unter die besten Zwölf, gleichbedeutend mit der Qualifikation für das Finale durchaus möglich.

Curling (X): Großbritannien weiter mit Kontrolle, offenes Rennen zwischen Schweiz und Schweden Während das britische Duo den Druck auch gegen den letzten Stein der Kanadier weiter hoch hält und mit einem starken Block vor dem Zentrum nur einen Punkt auf dem Button ermöglicht, kommen die Nordamerikaner nach sechs Ends nicht über ein 3:7 hinaus. Im Parallelspiel liefern sich die Eidgenossen ein packendes Duell mit den Nordlichtern, beim Stand von 7:7 ist auch der Ausgangs des siebten Ends noch völlig offen, zumal der Button noch fast unbesetzt ist.

Ski Alpin (M): Erste Medaillenentscheidung des Tages steht an Während die Frauen noch ins Training gehen, steht bei den Männern bereits der Wettkampf an: Auf der Stelvio Skistrecke geht es um Medaillen in der Abfahrt. 36 Teilnehmer rasen gleich den Hang hinunter, mit Simon Jocher ist auch das deutsche Team vertreten. Während der Deutsche jedoch erst als 28. starten wird, ist der Top-Favorit auf Gold, Marco Odermatt, bereits als siebter Starter gefordert.

Ski Alpin (F): Letzter Feinschliff vor dem Wettkampf Auf der Ski Alpin Strecke Tofane steht das dritte offizielle Training in den Startlöchern. In der Frauen-Abfahrt sind im 46-köpfigen Starterfeld auch zwei deutsche Athletinnen vertreten: Kira Weidle-Winkelmann und Emma Aicher, vor allem Letztere gilt als große Medaillenhoffnung im Abfahrtsrennen. Mit Sofia Goggia und Nicol Delano sind auch zwei Medaillengewinnerinnen der Olympischen Spiele 2022 mit vertreten.

Curling (X): Unterschiedlicher Match-Verläufe Nach dem fünften von acht Ends meldeten sich die Schweden eindrucksvoll zurück und wiesen die Schweizer mit ebenfalls vier Punkten in die Schranken. Somit bleibt hier weiter alles offen, mit 7:5 für die Skandinavier geht es in das Hammer-End des Nati-Duos rein. Im Parallelspiel baut das britische Team den Vorsprung weiter aus, mit 7:2 haben die Kanadier durchaus Mühe Schritt zu halten.

Ski Freestyle (F): Schweizer Topfavoritin übernimmt ersten Rang Kurz nachdem die Teamkollegin noch gestürzt war, als sich die Bindung des linken Ski gelöst hatte, geht nun die zweite Schweizerin an den Start. Als amtierende Weltmeisterin und Olympiasiegerin von 2022 ist Mathilde Gremaud eine der Topfavoritinnen, ihr Einzug ins Finale galt als Formsache, dementsprechend liefert Gremaud auch ab: Mit 76.68 Punkten und über zwölf Punkten Vorsprung auf den zweiten Rang war das eine bockstarke Performance.

Curling (X): Führungswechsel im Duell Schweiz - Schweden Nach dem blamablen gestrigen Auftritt der Schweden waren Wranaa/Wranaa heute auf gutem Kurs in den ersten Ends. Mit einer 3:1-Führung nach drei gespielten Ends war das bis dato ein guter Auftritt. Doch vor der kurzen Halbzeitpause folgte wieder eine Schwächephase: Auf schwer zu bespielendem Eis gelang es den Schweden nicht das Haus zu blocken, mit dem letzten Stein setzten Schwaller/Schwaller ihren letzten Stein perfekt neben den Button und nahmen satte vier Punkte aus dem End mit zur eigenen 5:3-Führung.

Curling (X): Großbritannien baut die Führung aus Das britische Duo, vertreten durch Dodds und Mouat hält den Druck auf das kanadische Team Peterman/Gallant weiter hoch. So kommen die Nordamerikaner, trotz Hammer, im zweiten End nur zu einem einzigen Stein auf dem Button. Das ist zu wenig, zumal die beiden Briten kurz vor der Hälfte des Matches nochmal zwei Punkte nachlegen und mit einer komfortablen 5:1-Führung ins vierte End gehen.

Ski Freestyle (F): Schockmoment in der Qualifikation Sarah Hoefflin stürzt im ersten Durchgang nach einem Left-side Double Court 180. Bis dato war die starke Schweizerin richtig stark unterwegs, die Olympiasiegerin von 2018 schien alles unter Kontrolle zu haben. Am ersten Kicker löst sich dann aber die Bindung des linken Ski, am Ende ist der Sturz nicht mehr abzuwenden, Hoefflin steht aber sofort wieder und muss jetzt hoffen, dass ihre bisherige Punktzahl reicht.

Ski Freestyle (F): Erste Qualifikationsrunde gestartet Im Livigno-Snowpark ist unterdessen die Qualifikationsrunde für das Fresko Slopestyle gestartet. Mit der Kanadierin Meghan Oldham ist die erste Starterin bereits durch, setzt sich vorerst mit 61,05 Punkten auf Platz eins der Wertungsliste. Die besten zwölf Teilnehmerinnen aus 26 ziehen ins Finale ein.

Curling (X): Setzt das britische Duo seinen Erfolgslauf fort? Gestern konnten sich die Briten mit 8:2 gegen die Auswahl Koreas durchsetzen. So sind die Insulaner bisher richtig gut unterwegs und auch heute werden bereits im ersten End die Weichen wieder auf Sieg gestellt. Gegen die Kanadier sind bereits drei Steine dicht dran am Haus, das ist schon eine deutliche Führung. Und auch im zweiten End rutschen die Steine wieder perfekt Richtung Button.

Curling (X): Schweden auf Wiedergutmachungskurs Nachdem das schwedische Team, das durchaus zum erweiterten Favoritenkreis gehört, gestern eine 0:9-Pleite hinnehmen musste, sind sie heute nach dem ersten von acht Ends immerhin schon mal mit einem Punkt auf dem Konto ausgestattet. Allerdings war das eine hauchzarte Angelegenheit, nur wenige Millimeter sorgten hier für den Unterschied.

Curling (X): Großbritannien - Kanada & Schweiz - Schweden Die beiden ersten Duelle des Tages sind eröffnet! Die Schweden starten mit dem Hammer, so gehört den Skandinaviern der letzte Versuch einen Stein zentral zu positionieren. Dafür hat das Schweizer Duo bereits stark vorgelegt: Im ersten End gehen beide Teams offensiv voran, versuchen sich früh die ersten Punkte zu sichern. Schwungvoll schiebt Rasmus Wranaa die Guard-Steine beiseite und öffnet das Zentrum.

Curling (X): Auftakt in die siebte Session Es geht um Präzision, Strategie und gute Harmonie im Team. Oft entscheiden Nuancen beim Curling, ob der Stein and er gewünschten Position landet und ob man seine Stöße entsprechend im "Haus" unterbringen kann. In Cortina laufen bereits seit Mittwoch die ersten Spiele, im Spielmodus "Jeder gegen Jeden" werden die Halbfinalteilnehmer ermittelt. Titelverteidiger sind im Mixed-Double die Italiener Constantini und Mosaner, auch sie werden heute wieder versuchen ihre acht Steine möglichst zentral zu positionieren.

Rückblick auf die Eröffnungsfeier Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo haben offiziell begonnen. Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella erklärte das sportliche Mega-Ereignis bei der Auftakt-Zeremonie im Mailänder Fußballstadion San Siro für eröffnet. Vor 67.000 Zuschauern liefen Athletinnen und Athleten aus 92 Teilnehmernationen ins legendäre Fußballstadion San Siro in Mailand ein. Angeführt wurden die deutschen Athleten durch Leon Draisaitl und Katharina Schmid, die die deutsche Fahne trugen. Insbesondere die Oberstdorferin zeigte sich danach sichtlich berührt: "Es war so cool. Ich konnte es komplett genießen können", sagte Schmid gegenüber der ARD.

Auftakt in einen vollen Wettkampftag Hallo und herzlich willkommen zu den Olympischen Winterspielen! Nach der gestrigen Eröffnungsfeier geht es in den ersten vollen Wettkampftag. Während einige Athleten sich noch mit offiziellen Trainingssessions vorbereiten, sind andere schon voll im Wettkampfmodus. Am Vormittag ist die Schweizer Mixed-Auswahl beim Curling gegen Schweden gefordert, zur Mittagszeit sind die deutschen Eishockey-Frauen gegen Japan im Einsatz, dazu stehen auch erste Medaillenentscheidungen an, darunter die Abfahrt der Männer, Skilanglauf und Eisschnelllauf.